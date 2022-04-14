TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TORSY MEMECOIN (TORSY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen tiedot Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Virallinen verkkosivusto: https://torsy.meme/ Valkoinen paperi: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Osta TORSY-rahaketta nyt!

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 548.80K $ 548.80K $ 548.80K Kokonaistarjonta: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 548.80K $ 548.80K $ 548.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 Nykyinen hinta: $ 0.000784 $ 0.000784 $ 0.000784 Lue lisää TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen hinnasta

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TORSY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TORSY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TORSY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TORSY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen hintahistoria TORSY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TORSY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TORSY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TORSY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TORSY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TORSY-rahakkeen hintaennuste nyt!

