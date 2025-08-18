Lisätietoja TORSY-rahakkeesta

TORSY-rahakkeen hintatiedot

TORSY-rahakkeen valkoinen paperi

TORSY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TORSY-rahakkeen tokenomiikka

TORSY-rahakkeen hintaennuste

TORSY-rahakkeen historia

TORSY-osto-opas

TORSY/fiat-valuuttamuunnin

TORSY-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

TORSY MEMECOIN-logo

TORSY MEMECOIN – hinta (TORSY)

1TORSY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00076
$0.00076$0.00076
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen TORSY MEMECOIN (TORSY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:31:54 (UTC+8)

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00072
$ 0.00072$ 0.00072
24 h:n matalin
$ 0.00076
$ 0.00076$ 0.00076
24 h:n korkein

$ 0.00072
$ 0.00072$ 0.00072

$ 0.00076
$ 0.00076$ 0.00076

$ 0.03675965949351203
$ 0.03675965949351203$ 0.03675965949351203

$ 0.000579704242559859
$ 0.000579704242559859$ 0.000579704242559859

0.00%

0.00%

+0.39%

+0.39%

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00076. Viimeisen 24 tunnin aikana TORSY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00072 ja korkeimmillaan $ 0.00076 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TORSY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03675965949351203, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000579704242559859.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TORSY on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen markkinatiedot

No.2400

$ 532.00K
$ 532.00K$ 532.00K

$ 10.78K
$ 10.78K$ 10.78K

$ 532.00K
$ 532.00K$ 532.00K

700.00M
700.00M 700.00M

699,999,673
699,999,673 699,999,673

699,999,673
699,999,673 699,999,673

100.00%

SOL

TORSY MEMECOIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 532.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.78K. TORSY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 700.00M ja sen kokonaistarjonta on 699999673. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 532.00K.

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TORSY MEMECOIN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000013-1.69%
60 päivää$ +0.000117+18.19%
90 päivää$ -0.000174-18.63%
TORSY MEMECOIN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TORSY-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TORSY MEMECOIN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000013 (-1.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TORSY MEMECOIN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TORSY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000117 (+18.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TORSY MEMECOIN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000174 (-18.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TORSY MEMECOIN (TORSY)?

Tarkista TORSY MEMECOIN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TORSY MEMECOIN (TORSY)

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

TORSY MEMECOIN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TORSY MEMECOIN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TORSY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TORSY MEMECOIN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TORSY MEMECOIN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TORSY MEMECOIN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TORSY MEMECOIN (TORSY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TORSY MEMECOIN (TORSY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TORSY MEMECOIN-rahakkeelle.

Tarkista TORSY MEMECOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen tokenomiikka

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TORSY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TORSY MEMECOIN (TORSY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TORSY MEMECOIN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TORSY MEMECOIN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TORSY paikallisiin valuuttoihin

1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - VND
19.9994
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - AUD
A$0.001178
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - GBP
0.0005624
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - EUR
0.0006536
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - USD
$0.00076
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - MYR
RM0.0032072
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - TRY
0.0311068
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - JPY
¥0.11248
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - ARS
ARS$0.9986856
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - RUB
0.0612332
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - INR
0.0663328
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - IDR
Rp12.4590144
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - KRW
1.0644256
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - PHP
0.0434492
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - EGP
￡E.0.0368448
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - BRL
R$0.0041572
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - CAD
C$0.0010564
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - BDT
0.0924312
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - NGN
1.1674284
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - COP
$3.06451
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - ZAR
R.0.0134748
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - UAH
0.0312968
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - VES
Bs0.10412
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - CLP
$0.7372
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - PKR
Rs0.2142592
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - KZT
0.4083784
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - THB
฿0.0248216
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - TWD
NT$0.0231724
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - AED
د.إ0.0027892
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - CHF
Fr0.000608
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - HKD
HK$0.0059356
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - AMD
֏0.290852
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - MAD
.د.م0.0068476
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - MXN
$0.0142576
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - SAR
ريال0.00285
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - PLN
0.0027816
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - RON
лв0.003306
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - SEK
kr0.0073112
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - BGN
лв0.0012768
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - HUF
Ft0.2595628
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - CZK
0.0160892
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - KWD
د.ك0.0002318
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - ILS
0.0025916
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - AOA
Kz0.6966084
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - BHD
.د.ب0.00028652
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - BMD
$0.00076
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - DKK
kr0.0048868
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - HNL
L0.0199804
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - MUR
0.0347548
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - NAD
$0.0134292
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - NOK
kr0.0077292
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - NZD
$0.0012996
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - PAB
B/.0.00076
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - PGK
K0.0031464
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - QAR
ر.ق0.0027664
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) - RSD
дин.0.0767144

TORSY MEMECOIN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TORSY MEMECOIN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen TORSY MEMECOIN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TORSY MEMECOIN”

Paljonko TORSY MEMECOIN (TORSY) on arvoltaan tänään?
TORSY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00076 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TORSY-USD-parin nykyinen hinta?
TORSY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00076. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TORSY MEMECOIN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TORSY markkina-arvo on $ 532.00K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TORSY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TORSY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 700.00M USD.
Mikä oli TORSY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TORSY saavutti ATH-hinnaksi 0.03675965949351203 USD.
Mikä oli TORSY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TORSY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000579704242559859 USD.
Mikä on TORSY-rahakkeen treidausvolyymi?
TORSY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.78K USD.
Nouseeko TORSY tänä vuonna korkeammalle?
TORSY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TORSY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:31:54 (UTC+8)

TORSY MEMECOIN (TORSY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

TORSY-USD-laskin

Summa

TORSY
TORSY
USD
USD

1 TORSY = 0.00076 USD

Treidaa TORSY-rahaketta

TORSYUSDT
$0.00076
$0.00076$0.00076
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu