TOMI (TOMI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TOMI (TOMI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TOMI (TOMI) -rahakkeen tiedot tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. Virallinen verkkosivusto: https://tomi.com/ Valkoinen paperi: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 Osta TOMI-rahaketta nyt!

TOMI (TOMI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TOMI (TOMI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Kokonaistarjonta: $ 4.28B $ 4.28B $ 4.28B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.27B $ 4.27B $ 4.27B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00027751991507749 $ 0.00027751991507749 $ 0.00027751991507749 Nykyinen hinta: $ 0.0003212 $ 0.0003212 $ 0.0003212 Lue lisää TOMI (TOMI) -rahakkeen hinnasta

TOMI (TOMI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TOMI (TOMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TOMI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TOMI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TOMI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TOMI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TOMI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TOMI (TOMI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TOMI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TOMI-rahakkeita MEXCistä nyt!

TOMI (TOMI) -rahakkeen hintahistoria TOMI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TOMI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TOMI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TOMI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TOMI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TOMI-rahakkeen hintaennuste nyt!

