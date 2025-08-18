TOMI (TOMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003874. Viimeisen 24 tunnin aikana TOMI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002855 ja korkeimmillaan $ 0.000397 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TOMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.13280036241909, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00027751991507749.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TOMI on muuttunut +6.42% viimeisen tunnin aikana, +9.74% 24 tunnin aikana ja +3.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TOMI (TOMI) -rahakkeen markkinatiedot
No.1997
$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M
$ 327.01K
$ 327.01K$ 327.01K
$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M
4.27B
4.27B 4.27B
4,281,047,102.4379454
4,281,047,102.4379454 4,281,047,102.4379454
ETH
TOMI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 327.01K. TOMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.27B ja sen kokonaistarjonta on 4281047102.4379454. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.66M.
TOMI (TOMI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TOMI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000034384
+9.74%
30 päivää
$ -0.000299
-43.57%
60 päivää
$ -0.0006026
-60.87%
90 päivää
$ -0.0017776
-82.11%
TOMI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TOMI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000034384 (+9.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
TOMI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000299 (-43.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
TOMI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TOMI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0006026 (-60.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
TOMI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0017776 (-82.11%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TOMI (TOMI)?
tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.
TOMI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TOMI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TOMI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue TOMI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TOMI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
TOMI-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon TOMI (TOMI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TOMI (TOMI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TOMI-rahakkeelle.
TOMI (TOMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TOMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
TOMI (TOMI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa TOMI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TOMI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.