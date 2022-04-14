Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Token Metrics AI (TMAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen tiedot Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot. Virallinen verkkosivusto: https://www.tokenmetrics.com/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01 Osta TMAI-rahaketta nyt!

Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.016583 $ 0.016583 $ 0.016583 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00052642785789373 $ 0.00052642785789373 $ 0.00052642785789373 Nykyinen hinta: $ 0.000583 $ 0.000583 $ 0.000583 Lue lisää Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen hinnasta

Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TMAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TMAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TMAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TMAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

