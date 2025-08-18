Lisätietoja TMAI-rahakkeesta

Token Metrics AI – hinta (TMAI)

$0.0005682
+1.22%1D
Reaaliaikainen Token Metrics AI (TMAI) -hintakaavio
2025-08-22 02:09:52 (UTC+8)

Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0005611
24 h:n matalin
$ 0.0005966
24 h:n korkein

$ 0.0005611
$ 0.0005966
$ 0.6641840061002573
$ 0.00052642785789373
+0.60%

+1.22%

-7.39%

-7.39%

Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005682. Viimeisen 24 tunnin aikana TMAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0005611 ja korkeimmillaan $ 0.0005966 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TMAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6641840061002573, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00052642785789373.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TMAI on muuttunut +0.60% viimeisen tunnin aikana, +1.22% 24 tunnin aikana ja -7.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.4589

$ 0.00
$ 31.72K
$ 5.68M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

BASE

Token Metrics AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.72K. TMAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.68M.

Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Token Metrics AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000006848+1.22%
30 päivää$ -0.000139-19.66%
60 päivää$ -0.0002314-28.94%
90 päivää$ -0.0003235-36.28%
Token Metrics AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TMAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000006848 (+1.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Token Metrics AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000139 (-19.66%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Token Metrics AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TMAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002314 (-28.94%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Token Metrics AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0003235 (-36.28%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Token Metrics AI (TMAI)?

Tarkista Token Metrics AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Token Metrics AI (TMAI)

Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.

Token Metrics AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Token Metrics AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TMAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Token Metrics AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Token Metrics AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Token Metrics AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Token Metrics AI (TMAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Token Metrics AI (TMAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Token Metrics AI-rahakkeelle.

Tarkista Token Metrics AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen tokenomiikka

Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TMAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Token Metrics AI (TMAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Token Metrics AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Token Metrics AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TMAI paikallisiin valuuttoihin

1 Token Metrics AI(TMAI) - VND
14.952183
1 Token Metrics AI(TMAI) - AUD
A$0.00088071
1 Token Metrics AI(TMAI) - GBP
0.000420468
1 Token Metrics AI(TMAI) - EUR
0.000488652
1 Token Metrics AI(TMAI) - USD
$0.0005682
1 Token Metrics AI(TMAI) - MYR
RM0.002397804
1 Token Metrics AI(TMAI) - TRY
0.023256426
1 Token Metrics AI(TMAI) - JPY
¥0.0840936
1 Token Metrics AI(TMAI) - ARS
ARS$0.746648892
1 Token Metrics AI(TMAI) - RUB
0.045785556
1 Token Metrics AI(TMAI) - INR
0.049615224
1 Token Metrics AI(TMAI) - IDR
Rp9.314752608
1 Token Metrics AI(TMAI) - KRW
0.795798192
1 Token Metrics AI(TMAI) - PHP
0.032483994
1 Token Metrics AI(TMAI) - EGP
￡E.0.027552018
1 Token Metrics AI(TMAI) - BRL
R$0.003108054
1 Token Metrics AI(TMAI) - CAD
C$0.000784116
1 Token Metrics AI(TMAI) - BDT
0.069104484
1 Token Metrics AI(TMAI) - NGN
0.872806338
1 Token Metrics AI(TMAI) - COP
$2.29112445
1 Token Metrics AI(TMAI) - ZAR
R.0.010074186
1 Token Metrics AI(TMAI) - UAH
0.023398476
1 Token Metrics AI(TMAI) - VES
Bs0.0778434
1 Token Metrics AI(TMAI) - CLP
$0.551154
1 Token Metrics AI(TMAI) - PKR
Rs0.160186944
1 Token Metrics AI(TMAI) - KZT
0.305316588
1 Token Metrics AI(TMAI) - THB
฿0.018563094
1 Token Metrics AI(TMAI) - TWD
NT$0.017324418
1 Token Metrics AI(TMAI) - AED
د.إ0.002085294
1 Token Metrics AI(TMAI) - CHF
Fr0.00045456
1 Token Metrics AI(TMAI) - HKD
HK$0.004437642
1 Token Metrics AI(TMAI) - AMD
֏0.21745014
1 Token Metrics AI(TMAI) - MAD
.د.م0.005119482
1 Token Metrics AI(TMAI) - MXN
$0.01065375
1 Token Metrics AI(TMAI) - SAR
ريال0.00213075
1 Token Metrics AI(TMAI) - PLN
0.002079612
1 Token Metrics AI(TMAI) - RON
лв0.00247167
1 Token Metrics AI(TMAI) - SEK
kr0.005460402
1 Token Metrics AI(TMAI) - BGN
лв0.000954576
1 Token Metrics AI(TMAI) - HUF
Ft0.193858476
1 Token Metrics AI(TMAI) - CZK
0.01201743
1 Token Metrics AI(TMAI) - KWD
د.ك0.000173301
1 Token Metrics AI(TMAI) - ILS
0.001937562
1 Token Metrics AI(TMAI) - AOA
Kz0.520806438
1 Token Metrics AI(TMAI) - BHD
.د.ب0.0002142114
1 Token Metrics AI(TMAI) - BMD
$0.0005682
1 Token Metrics AI(TMAI) - DKK
kr0.003647844
1 Token Metrics AI(TMAI) - HNL
L0.014937978
1 Token Metrics AI(TMAI) - MUR
0.025983786
1 Token Metrics AI(TMAI) - NAD
$0.010040094
1 Token Metrics AI(TMAI) - NOK
kr0.005784276
1 Token Metrics AI(TMAI) - NZD
$0.000971622
1 Token Metrics AI(TMAI) - PAB
B/.0.0005682
1 Token Metrics AI(TMAI) - PGK
K0.002352348
1 Token Metrics AI(TMAI) - QAR
ر.ق0.002068248
1 Token Metrics AI(TMAI) - RSD
дин.0.057314334

Token Metrics AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Token Metrics AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Token Metrics AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Token Metrics AI”

Paljonko Token Metrics AI (TMAI) on arvoltaan tänään?
TMAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0005682 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TMAI-USD-parin nykyinen hinta?
TMAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0005682. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Token Metrics AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TMAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TMAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TMAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TMAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TMAI saavutti ATH-hinnaksi 0.6641840061002573 USD.
Mikä oli TMAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TMAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00052642785789373 USD.
Mikä on TMAI-rahakkeen treidausvolyymi?
TMAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.72K USD.
Nouseeko TMAI tänä vuonna korkeammalle?
TMAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TMAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 02:09:52 (UTC+8)

Token Metrics AI (TMAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 TMAI = 0.0005682 USD

