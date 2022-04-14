Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tokenize Emblem (TKX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen tiedot Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency. Virallinen verkkosivusto: https://tokenize.exchange/ Valkoinen paperi: https://ico.tokenize.exchange/Tokenize_Xchange_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x667102BD3413bFEaa3Dffb48fa8288819E480a88 Osta TKX-rahaketta nyt!

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 269.30M $ 269.30M $ 269.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 85.574 $ 85.574 $ 85.574 Kaikkien aikojen alin: $ 1.18980609 $ 1.18980609 $ 1.18980609 Nykyinen hinta: $ 2.693 $ 2.693 $ 2.693 Lue lisää Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen hinnasta

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TKX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TKX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TKX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TKX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TKX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TKX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TKX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen hintahistoria TKX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TKX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TKX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TKX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TKX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TKX-rahakkeen hintaennuste nyt!

