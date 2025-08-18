Lisätietoja TKX-rahakkeesta

TKX-rahakkeen hintatiedot

TKX-rahakkeen valkoinen paperi

TKX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TKX-rahakkeen tokenomiikka

TKX-rahakkeen hintaennuste

TKX-rahakkeen historia

TKX-osto-opas

TKX/fiat-valuuttamuunnin

TKX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Tokenize Emblem-logo

Tokenize Emblem – hinta (TKX)

1TKX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.604
$2.604$2.604
+0.15%1D
USD
Reaaliaikainen Tokenize Emblem (TKX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:31:23 (UTC+8)

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.399
$ 2.399$ 2.399
24 h:n matalin
$ 2.679
$ 2.679$ 2.679
24 h:n korkein

$ 2.399
$ 2.399$ 2.399

$ 2.679
$ 2.679$ 2.679

$ 65.9327142408229
$ 65.9327142408229$ 65.9327142408229

$ 1.18980609
$ 1.18980609$ 1.18980609

-1.11%

+0.15%

-3.74%

-3.74%

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.604. Viimeisen 24 tunnin aikana TKX on vaihdellut alimmillaan $ 2.399 ja korkeimmillaan $ 2.679 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TKX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 65.9327142408229, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.18980609.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TKX on muuttunut -1.11% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -3.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen markkinatiedot

No.6534

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.38K
$ 12.38K$ 12.38K

$ 260.40M
$ 260.40M$ 260.40M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Tokenize Emblem-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.38K. TKX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 260.40M.

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tokenize Emblem-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0039+0.15%
30 päivää$ -3.334-56.15%
60 päivää$ -22.259-89.53%
90 päivää$ -30.33-92.10%
Tokenize Emblem-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TKX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0039 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Tokenize Emblem 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -3.334 (-56.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Tokenize Emblem-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TKX-rahakkeiden hinta muuttui $ -22.259 (-89.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Tokenize Emblem-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -30.33 (-92.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tokenize Emblem (TKX)?

Tarkista Tokenize Emblem-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Tokenize Emblem (TKX)

Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency.

Tokenize Emblem on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tokenize Emblem-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TKX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Tokenize Emblem-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tokenize Emblem-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Tokenize Emblem-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tokenize Emblem (TKX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tokenize Emblem (TKX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tokenize Emblem-rahakkeelle.

Tarkista Tokenize Emblem-rahakkeen hintaennuste nyt!

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen tokenomiikka

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TKX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Tokenize Emblem (TKX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Tokenize Emblem:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tokenize Emblem MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TKX paikallisiin valuuttoihin

1 Tokenize Emblem(TKX) - VND
68,524.26
1 Tokenize Emblem(TKX) - AUD
A$4.0362
1 Tokenize Emblem(TKX) - GBP
1.92696
1 Tokenize Emblem(TKX) - EUR
2.23944
1 Tokenize Emblem(TKX) - USD
$2.604
1 Tokenize Emblem(TKX) - MYR
RM10.98888
1 Tokenize Emblem(TKX) - TRY
106.58172
1 Tokenize Emblem(TKX) - JPY
¥385.392
1 Tokenize Emblem(TKX) - ARS
ARS$3,421.81224
1 Tokenize Emblem(TKX) - RUB
209.80428
1 Tokenize Emblem(TKX) - INR
227.27712
1 Tokenize Emblem(TKX) - IDR
Rp42,688.51776
1 Tokenize Emblem(TKX) - KRW
3,647.05824
1 Tokenize Emblem(TKX) - PHP
148.87068
1 Tokenize Emblem(TKX) - EGP
￡E.126.24192
1 Tokenize Emblem(TKX) - BRL
R$14.24388
1 Tokenize Emblem(TKX) - CAD
C$3.61956
1 Tokenize Emblem(TKX) - BDT
316.69848
1 Tokenize Emblem(TKX) - NGN
3,999.97836
1 Tokenize Emblem(TKX) - COP
$10,499.979
1 Tokenize Emblem(TKX) - ZAR
R.46.16892
1 Tokenize Emblem(TKX) - UAH
107.23272
1 Tokenize Emblem(TKX) - VES
Bs356.748
1 Tokenize Emblem(TKX) - CLP
$2,525.88
1 Tokenize Emblem(TKX) - PKR
Rs734.11968
1 Tokenize Emblem(TKX) - KZT
1,399.23336
1 Tokenize Emblem(TKX) - THB
฿85.04664
1 Tokenize Emblem(TKX) - TWD
NT$79.39596
1 Tokenize Emblem(TKX) - AED
د.إ9.55668
1 Tokenize Emblem(TKX) - CHF
Fr2.0832
1 Tokenize Emblem(TKX) - HKD
HK$20.33724
1 Tokenize Emblem(TKX) - AMD
֏996.5508
1 Tokenize Emblem(TKX) - MAD
.د.م23.46204
1 Tokenize Emblem(TKX) - MXN
$48.85104
1 Tokenize Emblem(TKX) - SAR
ريال9.765
1 Tokenize Emblem(TKX) - PLN
9.53064
1 Tokenize Emblem(TKX) - RON
лв11.3274
1 Tokenize Emblem(TKX) - SEK
kr25.05048
1 Tokenize Emblem(TKX) - BGN
лв4.37472
1 Tokenize Emblem(TKX) - HUF
Ft889.34412
1 Tokenize Emblem(TKX) - CZK
55.12668
1 Tokenize Emblem(TKX) - KWD
د.ك0.79422
1 Tokenize Emblem(TKX) - ILS
8.87964
1 Tokenize Emblem(TKX) - AOA
Kz2,386.80036
1 Tokenize Emblem(TKX) - BHD
.د.ب0.981708
1 Tokenize Emblem(TKX) - BMD
$2.604
1 Tokenize Emblem(TKX) - DKK
kr16.74372
1 Tokenize Emblem(TKX) - HNL
L68.45916
1 Tokenize Emblem(TKX) - MUR
119.08092
1 Tokenize Emblem(TKX) - NAD
$46.01268
1 Tokenize Emblem(TKX) - NOK
kr26.48268
1 Tokenize Emblem(TKX) - NZD
$4.45284
1 Tokenize Emblem(TKX) - PAB
B/.2.604
1 Tokenize Emblem(TKX) - PGK
K10.78056
1 Tokenize Emblem(TKX) - QAR
ر.ق9.47856
1 Tokenize Emblem(TKX) - RSD
дин.262.84776

Tokenize Emblem-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Tokenize Emblem toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Tokenize Emblem-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tokenize Emblem”

Paljonko Tokenize Emblem (TKX) on arvoltaan tänään?
TKX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.604 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TKX-USD-parin nykyinen hinta?
TKX -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.604. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tokenize Emblem-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TKX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TKX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TKX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TKX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TKX saavutti ATH-hinnaksi 65.9327142408229 USD.
Mikä oli TKX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TKX-rahakkeen ATL-hinta oli 1.18980609 USD.
Mikä on TKX-rahakkeen treidausvolyymi?
TKX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.38K USD.
Nouseeko TKX tänä vuonna korkeammalle?
TKX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TKX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:31:23 (UTC+8)

Tokenize Emblem (TKX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

TKX-USD-laskin

Summa

TKX
TKX
USD
USD

1 TKX = 2.604 USD

Treidaa TKX-rahaketta

TKXUSDT
$2.604
$2.604$2.604
+0.19%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu