TEKTIAS (TKT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TEKTIAS (TKT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TEKTIAS (TKT) -rahakkeen tiedot TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience. Virallinen verkkosivusto: https://tektias.xyz/ Valkoinen paperi: https://tektias.gitbook.io/tektias Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd9337b6efb72b7dd6a927caf9a34da1eced8fd63 Osta TKT-rahaketta nyt!

TEKTIAS (TKT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TEKTIAS (TKT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.41K $ 2.41K $ 2.41K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.65 $ 0.65 $ 0.65 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00002412 $ 0.00002412 $ 0.00002412 Lue lisää TEKTIAS (TKT) -rahakkeen hinnasta

TEKTIAS (TKT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TEKTIAS (TKT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TKT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TKT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TKT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TKT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TKT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TEKTIAS (TKT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TKT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TKT-rahakkeita MEXCistä nyt!

TEKTIAS (TKT) -rahakkeen hintahistoria TKT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TKT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TKT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TKT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TKT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TKT-rahakkeen hintaennuste nyt!

