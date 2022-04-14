Toko Token (TKO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Toko Token (TKO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Toko Token (TKO) -rahakkeen tiedot Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Virallinen verkkosivusto: https://www.tokocrypto.com/ Valkoinen paperi: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Osta TKO-rahaketta nyt!

Toko Token (TKO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Toko Token (TKO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 38.58M $ 38.58M $ 38.58M Kokonaistarjonta: $ 495.66M $ 495.66M $ 495.66M Kierrossa oleva tarjonta: $ 169.20M $ 169.20M $ 169.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 114.00M $ 114.00M $ 114.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 Kaikkien aikojen alin: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 Nykyinen hinta: $ 0.228 $ 0.228 $ 0.228 Lue lisää Toko Token (TKO) -rahakkeen hinnasta

Toko Token (TKO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Toko Token (TKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TKO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TKO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TKO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TKO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TKO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Toko Token (TKO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TKO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TKO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Toko Token (TKO) -rahakkeen hintahistoria TKO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TKO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TKO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TKO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TKO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TKO-rahakkeen hintaennuste nyt!

