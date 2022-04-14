We Love Tits (TITS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu We Love Tits (TITS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

We Love Tits (TITS) -rahakkeen tiedot A memecoin empowering women in Web3. Virallinen verkkosivusto: https://www.welovetits.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/23CTZMjEYNNZUE4itfn3iv6kgM4xn7X7dx1kVX1Gr8Xi Osta TITS-rahaketta nyt!

We Love Tits (TITS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu We Love Tits (TITS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 923.94K $ 923.94K $ 923.94K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000052009902033534 $ 0.000052009902033534 $ 0.000052009902033534 Nykyinen hinta: $ 0.000924 $ 0.000924 $ 0.000924 Lue lisää We Love Tits (TITS) -rahakkeen hinnasta

We Love Tits (TITS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset We Love Tits (TITS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TITS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TITS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TITS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TITS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TITS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään We Love Tits (TITS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TITS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TITS-rahakkeita MEXCistä nyt!

We Love Tits (TITS) -rahakkeen hintahistoria TITS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TITS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TITS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TITS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TITS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TITS-rahakkeen hintaennuste nyt!

