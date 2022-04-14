Titcoin (TITCOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Titcoin (TITCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Titcoin (TITCOIN) -rahakkeen tiedot Satoshi Nakamoto once considered another name “titcoin” for Bitcoin, mentioned in a 2009 email, which is a meme coin related to the "Breast Technology" narrative. Virallinen verkkosivusto: https://x.com/TheTitCoin Block Explorer: https://solscan.io/token/FtUEW73K6vEYHfbkfpdBZfWpxgQar2HipGdbutEhpump Osta TITCOIN-rahaketta nyt!

Titcoin (TITCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Titcoin (TITCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0972 $ 0.0972 $ 0.0972 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00260377035559843 $ 0.00260377035559843 $ 0.00260377035559843 Nykyinen hinta: $ 0.006706 $ 0.006706 $ 0.006706 Lue lisää Titcoin (TITCOIN) -rahakkeen hinnasta

Titcoin (TITCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Titcoin (TITCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TITCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TITCOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TITCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TITCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TITCOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Titcoin (TITCOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TITCOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TITCOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Titcoin (TITCOIN) -rahakkeen hintahistoria TITCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TITCOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TITCOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TITCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TITCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TITCOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!