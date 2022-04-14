Tiger Shark (TIGERSHARK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tiger Shark (TIGERSHARK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tiger Shark (TIGERSHARK) -rahakkeen tiedot $TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges. Virallinen verkkosivusto: https://tigershark.global/ Block Explorer: https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump Osta TIGERSHARK-rahaketta nyt!

Tiger Shark (TIGERSHARK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tiger Shark (TIGERSHARK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002738095495407863 $ 0.002738095495407863 $ 0.002738095495407863 Nykyinen hinta: $ 0.002904 $ 0.002904 $ 0.002904 Lue lisää Tiger Shark (TIGERSHARK) -rahakkeen hinnasta

Tiger Shark (TIGERSHARK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tiger Shark (TIGERSHARK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TIGERSHARK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TIGERSHARK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TIGERSHARK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TIGERSHARK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

