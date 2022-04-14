Throne (THN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Throne (THN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Throne (THN) -rahakkeen tiedot Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. Virallinen verkkosivusto: https://www.thronelabs.io/ Valkoinen paperi: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 Osta THN-rahaketta nyt!

Throne (THN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Throne (THN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 96.28K $ 96.28K $ 96.28K Kokonaistarjonta: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Kierrossa oleva tarjonta: $ 390.75M $ 390.75M $ 390.75M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 486.44K $ 486.44K $ 486.44K Kaikkien aikojen korkein: $ 10 $ 10 $ 10 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 Nykyinen hinta: $ 0.0002464 $ 0.0002464 $ 0.0002464 Lue lisää Throne (THN) -rahakkeen hinnasta

Throne (THN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Throne (THN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä THN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta THN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät THN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu THN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

