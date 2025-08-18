Lisätietoja TGT1-rahakkeesta

THORWallet DEX-logo

THORWallet DEX – hinta (TGT1)

1TGT1 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.015056
$0.015056$0.015056
+0.29%1D
USD
Reaaliaikainen THORWallet DEX (TGT1) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:08:16 (UTC+8)

THORWallet DEX (TGT1) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.014984
$ 0.014984$ 0.014984
24 h:n matalin
$ 0.016027
$ 0.016027$ 0.016027
24 h:n korkein

$ 0.014984
$ 0.014984$ 0.014984

$ 0.016027
$ 0.016027$ 0.016027

$ 0.1383201583059602
$ 0.1383201583059602$ 0.1383201583059602

$ 0.002850257066152566
$ 0.002850257066152566$ 0.002850257066152566

+0.40%

+0.29%

-0.22%

-0.22%

THORWallet DEX (TGT1) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.015056. Viimeisen 24 tunnin aikana TGT1 on vaihdellut alimmillaan $ 0.014984 ja korkeimmillaan $ 0.016027 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TGT1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1383201583059602, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002850257066152566.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TGT1 on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, +0.29% 24 tunnin aikana ja -0.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

THORWallet DEX (TGT1) -rahakkeen markkinatiedot

No.5505

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 85.06K
$ 85.06K$ 85.06K

$ 15.06B
$ 15.06B$ 15.06B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

904,458,459.53
904,458,459.53 904,458,459.53

0.00%

ETH

THORWallet DEX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 85.06K. TGT1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 904458459.53. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.06B.

THORWallet DEX (TGT1) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän THORWallet DEX-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00004354+0.29%
30 päivää$ -0.004038-21.15%
60 päivää$ -0.008651-36.50%
90 päivää$ -0.005909-28.19%
THORWallet DEX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TGT1-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00004354 (+0.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

THORWallet DEX 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.004038 (-21.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

THORWallet DEX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TGT1-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.008651 (-36.50%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

THORWallet DEX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005909 (-28.19%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle THORWallet DEX (TGT1)?

Tarkista THORWallet DEX-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on THORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja THORWallet DEX-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TGT1-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue THORWallet DEX-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään THORWallet DEX-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

THORWallet DEX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon THORWallet DEX (TGT1) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko THORWallet DEX (TGT1) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita THORWallet DEX-rahakkeelle.

Tarkista THORWallet DEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

THORWallet DEX (TGT1) -rahakkeen tokenomiikka

THORWallet DEX (TGT1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TGT1-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

THORWallet DEX (TGT1) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa THORWallet DEX:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa THORWallet DEX MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TGT1 paikallisiin valuuttoihin

1 THORWallet DEX(TGT1) - VND
396.19864
1 THORWallet DEX(TGT1) - AUD
A$0.0233368
1 THORWallet DEX(TGT1) - GBP
0.01114144
1 THORWallet DEX(TGT1) - EUR
0.01294816
1 THORWallet DEX(TGT1) - USD
$0.015056
1 THORWallet DEX(TGT1) - MYR
RM0.06353632
1 THORWallet DEX(TGT1) - TRY
0.61624208
1 THORWallet DEX(TGT1) - JPY
¥2.228288
1 THORWallet DEX(TGT1) - ARS
ARS$19.78448736
1 THORWallet DEX(TGT1) - RUB
1.21321248
1 THORWallet DEX(TGT1) - INR
1.31468992
1 THORWallet DEX(TGT1) - IDR
Rp246.81963264
1 THORWallet DEX(TGT1) - KRW
21.08683136
1 THORWallet DEX(TGT1) - PHP
0.86075152
1 THORWallet DEX(TGT1) - EGP
￡E.0.73006544
1 THORWallet DEX(TGT1) - BRL
R$0.08235632
1 THORWallet DEX(TGT1) - CAD
C$0.02077728
1 THORWallet DEX(TGT1) - BDT
1.83111072
1 THORWallet DEX(TGT1) - NGN
23.12737104
1 THORWallet DEX(TGT1) - COP
$60.709556
1 THORWallet DEX(TGT1) - ZAR
R.0.26694288
1 THORWallet DEX(TGT1) - UAH
0.62000608
1 THORWallet DEX(TGT1) - VES
Bs2.062672
1 THORWallet DEX(TGT1) - CLP
$14.60432
1 THORWallet DEX(TGT1) - PKR
Rs4.24458752
1 THORWallet DEX(TGT1) - KZT
8.09019104
1 THORWallet DEX(TGT1) - THB
฿0.49187952
1 THORWallet DEX(TGT1) - TWD
NT$0.45905744
1 THORWallet DEX(TGT1) - AED
د.إ0.05525552
1 THORWallet DEX(TGT1) - CHF
Fr0.0120448
1 THORWallet DEX(TGT1) - HKD
HK$0.11758736
1 THORWallet DEX(TGT1) - AMD
֏5.7619312
1 THORWallet DEX(TGT1) - MAD
.د.م0.13565456
1 THORWallet DEX(TGT1) - MXN
$0.2823
1 THORWallet DEX(TGT1) - SAR
ريال0.05646
1 THORWallet DEX(TGT1) - PLN
0.05510496
1 THORWallet DEX(TGT1) - RON
лв0.0654936
1 THORWallet DEX(TGT1) - SEK
kr0.14468816
1 THORWallet DEX(TGT1) - BGN
лв0.02529408
1 THORWallet DEX(TGT1) - HUF
Ft5.13680608
1 THORWallet DEX(TGT1) - CZK
0.3184344
1 THORWallet DEX(TGT1) - KWD
د.ك0.00459208
1 THORWallet DEX(TGT1) - ILS
0.05134096
1 THORWallet DEX(TGT1) - AOA
Kz13.80017904
1 THORWallet DEX(TGT1) - BHD
.د.ب0.005676112
1 THORWallet DEX(TGT1) - BMD
$0.015056
1 THORWallet DEX(TGT1) - DKK
kr0.09665952
1 THORWallet DEX(TGT1) - HNL
L0.39582224
1 THORWallet DEX(TGT1) - MUR
0.68851088
1 THORWallet DEX(TGT1) - NAD
$0.26603952
1 THORWallet DEX(TGT1) - NOK
kr0.15327008
1 THORWallet DEX(TGT1) - NZD
$0.02574576
1 THORWallet DEX(TGT1) - PAB
B/.0.015056
1 THORWallet DEX(TGT1) - PGK
K0.06233184
1 THORWallet DEX(TGT1) - QAR
ر.ق0.05480384
1 THORWallet DEX(TGT1) - RSD
дин.1.51869872

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”THORWallet DEX”

Paljonko THORWallet DEX (TGT1) on arvoltaan tänään?
TGT1-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.015056 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TGT1-USD-parin nykyinen hinta?
TGT1 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.015056. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on THORWallet DEX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TGT1 markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TGT1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TGT1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TGT1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TGT1 saavutti ATH-hinnaksi 0.1383201583059602 USD.
Mikä oli TGT1-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TGT1-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002850257066152566 USD.
Mikä on TGT1-rahakkeen treidausvolyymi?
TGT1-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 85.06K USD.
Nouseeko TGT1 tänä vuonna korkeammalle?
TGT1 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TGT1-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:08:16 (UTC+8)

