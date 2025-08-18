THORWallet DEX (TGT1) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.015056. Viimeisen 24 tunnin aikana TGT1 on vaihdellut alimmillaan $ 0.014984 ja korkeimmillaan $ 0.016027 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TGT1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1383201583059602, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002850257066152566.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TGT1 on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, +0.29% 24 tunnin aikana ja -0.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
THORWallet DEX (TGT1) -rahakkeen markkinatiedot
No.5505
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 85.06K
$ 85.06K$ 85.06K
$ 15.06B
$ 15.06B$ 15.06B
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
904,458,459.53
904,458,459.53 904,458,459.53
0.00%
ETH
THORWallet DEX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 85.06K. TGT1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 904458459.53. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.06B.
THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.
THORWallet DEX on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja THORWallet DEX-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TGT1-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue THORWallet DEX-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään THORWallet DEX-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
THORWallet DEX-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon THORWallet DEX (TGT1) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko THORWallet DEX (TGT1) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita THORWallet DEX-rahakkeelle.
THORWallet DEX (TGT1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TGT1-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
THORWallet DEX (TGT1) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa THORWallet DEX:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa THORWallet DEX MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.