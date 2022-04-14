TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TOKYO GAMES TOKEN (TGT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tiedot TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets. Virallinen verkkosivusto: https://tokyogamestoken.com/ Valkoinen paperi: https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html Block Explorer: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 Osta TGT-rahaketta nyt!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 591.99K $ 591.99K $ 591.99K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 160.82M $ 160.82M $ 160.82M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.25585 $ 0.25585 $ 0.25585 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003679856983866454 $ 0.003679856983866454 $ 0.003679856983866454 Nykyinen hinta: $ 0.003681 $ 0.003681 $ 0.003681 Lue lisää TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen hinnasta

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TGT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TGT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TGT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TGT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TGT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TGT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TGT-rahakkeita MEXCistä nyt!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen hintahistoria TGT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TGT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TGT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TGT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TGT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TGT-rahakkeen hintaennuste nyt!

