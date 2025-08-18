Lisätietoja TGT-rahakkeesta

TGT-rahakkeen hintatiedot

TGT-rahakkeen valkoinen paperi

TGT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TGT-rahakkeen tokenomiikka

TGT-rahakkeen hintaennuste

TGT-rahakkeen historia

TGT-osto-opas

TGT/fiat-valuuttamuunnin

TGT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

TOKYO GAMES TOKEN-logo

TOKYO GAMES TOKEN – hinta (TGT)

1TGT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.003943
$0.003943$0.003943
-0.20%1D
USD
Reaaliaikainen TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:30:54 (UTC+8)

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003873
$ 0.003873$ 0.003873
24 h:n matalin
$ 0.003993
$ 0.003993$ 0.003993
24 h:n korkein

$ 0.003873
$ 0.003873$ 0.003873

$ 0.003993
$ 0.003993$ 0.003993

$ 0.21934455720639162
$ 0.21934455720639162$ 0.21934455720639162

$ 0.004068837884277866
$ 0.004068837884277866$ 0.004068837884277866

-0.03%

-0.20%

-16.61%

-16.61%

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003943. Viimeisen 24 tunnin aikana TGT on vaihdellut alimmillaan $ 0.003873 ja korkeimmillaan $ 0.003993 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.21934455720639162, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004068837884277866.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TGT on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.20% 24 tunnin aikana ja -16.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2279

$ 634.12K
$ 634.12K$ 634.12K

$ 60.06K
$ 60.06K$ 60.06K

$ 3.94M
$ 3.94M$ 3.94M

160.82M
160.82M 160.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

IMMUTABLE

TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 634.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.06K. TGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 160.82M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.94M.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TOKYO GAMES TOKEN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000079-0.20%
30 päivää$ -0.003464-46.77%
60 päivää$ -0.012467-75.98%
90 päivää$ -0.107097-96.45%
TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TGT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000079 (-0.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TOKYO GAMES TOKEN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003464 (-46.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TGT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.012467 (-75.98%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.107097 (-96.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TOKYO GAMES TOKEN (TGT)?

Tarkista TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

TOKYO GAMES TOKEN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TOKYO GAMES TOKEN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TGT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TOKYO GAMES TOKEN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TOKYO GAMES TOKEN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TOKYO GAMES TOKEN (TGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeelle.

Tarkista TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tokenomiikka

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TOKYO GAMES TOKEN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TOKYO GAMES TOKEN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TGT paikallisiin valuuttoihin

1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - VND
103.760045
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - AUD
A$0.00611165
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - GBP
0.00291782
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - EUR
0.00339098
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - USD
$0.003943
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - MYR
RM0.01663946
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - TRY
0.16138699
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - JPY
¥0.583564
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - ARS
ARS$5.18133858
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - RUB
0.31768751
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - INR
0.34414504
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - IDR
Rp64.63933392
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - KRW
5.52240808
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - PHP
0.22542131
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - EGP
￡E.0.19115664
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - BRL
R$0.02156821
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - CAD
C$0.00548077
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - BDT
0.47954766
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - NGN
6.05680287
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - COP
$15.89916175
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - ZAR
R.0.06990939
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - UAH
0.16237274
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - VES
Bs0.540191
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - CLP
$3.82471
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - PKR
Rs1.11161056
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - KZT
2.11873162
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - THB
฿0.12877838
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - TWD
NT$0.12022207
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - AED
د.إ0.01447081
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - CHF
Fr0.0031544
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - HKD
HK$0.03079483
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - AMD
֏1.5089861
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - MAD
.د.م0.03552643
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - MXN
$0.07397068
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - SAR
ريال0.01478625
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - PLN
0.01443138
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - RON
лв0.01715205
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - SEK
kr0.03793166
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - BGN
лв0.00662424
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - HUF
Ft1.34665279
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - CZK
0.08347331
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - KWD
د.ك0.001202615
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - ILS
0.01344563
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - AOA
Kz3.61411437
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - BHD
.د.ب0.001486511
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - BMD
$0.003943
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - DKK
kr0.02535349
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - HNL
L0.10366147
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - MUR
0.18031339
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - NAD
$0.06967281
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - NOK
kr0.04010031
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - NZD
$0.00674253
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - PAB
B/.0.003943
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - PGK
K0.01632402
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - QAR
ر.ق0.01435252
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) - RSD
дин.0.39800642

TOKYO GAMES TOKEN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TOKYO GAMES TOKEN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen TOKYO GAMES TOKEN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TOKYO GAMES TOKEN”

Paljonko TOKYO GAMES TOKEN (TGT) on arvoltaan tänään?
TGT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003943 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TGT-USD-parin nykyinen hinta?
TGT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003943. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TGT markkina-arvo on $ 634.12K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 160.82M USD.
Mikä oli TGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TGT saavutti ATH-hinnaksi 0.21934455720639162 USD.
Mikä oli TGT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TGT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004068837884277866 USD.
Mikä on TGT-rahakkeen treidausvolyymi?
TGT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.06K USD.
Nouseeko TGT tänä vuonna korkeammalle?
TGT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TGT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:30:54 (UTC+8)

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

TGT-USD-laskin

Summa

TGT
TGT
USD
USD

1 TGT = 0.003943 USD

Treidaa TGT-rahaketta

TGTUSDT
$0.003943
$0.003943$0.003943
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu