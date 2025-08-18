Mikä on TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

TOKYO GAMES TOKEN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TOKYO GAMES TOKEN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista TGT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue TOKYO GAMES TOKEN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TOKYO GAMES TOKEN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TOKYO GAMES TOKEN (TGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeelle.

Tarkista TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tokenomiikka

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TOKYO GAMES TOKEN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TOKYO GAMES TOKEN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TGT paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

TOKYO GAMES TOKEN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TOKYO GAMES TOKEN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TOKYO GAMES TOKEN” Paljonko TOKYO GAMES TOKEN (TGT) on arvoltaan tänään? TGT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003943 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on TGT-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.003943 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo TGT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen TGT markkina-arvo on $ 634.12K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on TGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? TGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 160.82M USD . Mikä oli TGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? TGT saavutti ATH-hinnaksi 0.21934455720639162 USD . Mikä oli TGT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? TGT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004068837884277866 USD . Mikä on TGT-rahakkeen treidausvolyymi? TGT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.06K USD . Nouseeko TGT tänä vuonna korkeammalle? TGT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TGT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.