TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003873
24 h:n matalin
$ 0.003993
24 h:n korkein
$ 0.003873
$ 0.003993
$ 0.21934455720639162
$ 0.004068837884277866
-0.03%
-0.20%
-16.61%
-16.61%
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003943. Viimeisen 24 tunnin aikana TGT on vaihdellut alimmillaan $ 0.003873 ja korkeimmillaan $ 0.003993 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.21934455720639162, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004068837884277866.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TGT on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.20% 24 tunnin aikana ja -16.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen markkinatiedot
No.2279
$ 634.12K
$ 60.06K
$ 3.94M
160.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
16.08%
IMMUTABLE
TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 634.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.06K. TGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 160.82M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.94M.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TOKYO GAMES TOKEN-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000079
-0.20%
30 päivää
$ -0.003464
-46.77%
60 päivää
$ -0.012467
-75.98%
90 päivää
$ -0.107097
-96.45%
TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TGT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000079 (-0.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
TOKYO GAMES TOKEN 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003464 (-46.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TGT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.012467 (-75.98%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.107097 (-96.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TOKYO GAMES TOKEN (TGT)?
TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.
TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon TOKYO GAMES TOKEN (TGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TOKYO GAMES TOKEN-rahakkeelle.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
