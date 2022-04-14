TFUEL (TFUEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TFUEL (TFUEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TFUEL (TFUEL) -rahakkeen tiedot Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network. Virallinen verkkosivusto: https://www.thetatoken.org Valkoinen paperi: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 Block Explorer: https://explorer.thetatoken.org/ Osta TFUEL-rahaketta nyt!

TFUEL (TFUEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TFUEL (TFUEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 250.80M $ 250.80M $ 250.80M Kokonaistarjonta: $ 7.05B $ 7.05B $ 7.05B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.05B $ 7.05B $ 7.05B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 250.80M $ 250.80M $ 250.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 Nykyinen hinta: $ 0.03559 $ 0.03559 $ 0.03559 Lue lisää TFUEL (TFUEL) -rahakkeen hinnasta

TFUEL (TFUEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TFUEL (TFUEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TFUEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TFUEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TFUEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TFUEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TFUEL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TFUEL (TFUEL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TFUEL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TFUEL-rahakkeita MEXCistä nyt!

TFUEL (TFUEL) -rahakkeen hintahistoria TFUEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TFUEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TFUEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TFUEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TFUEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TFUEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

