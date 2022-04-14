Tevaera (TEVA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tevaera (TEVA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tevaera (TEVA) -rahakkeen tiedot Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Virallinen verkkosivusto: https://tevaera.com/ Valkoinen paperi: https://docs.tevaera.com/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Osta TEVA-rahaketta nyt!

Tevaera (TEVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tevaera (TEVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Kokonaistarjonta: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 489.91M $ 489.91M $ 489.91M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.08M $ 21.08M $ 21.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.06835 $ 0.06835 $ 0.06835 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004384285635805737 $ 0.004384285635805737 $ 0.004384285635805737 Nykyinen hinta: $ 0.005269 $ 0.005269 $ 0.005269 Lue lisää Tevaera (TEVA) -rahakkeen hinnasta

Tevaera (TEVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tevaera (TEVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TEVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TEVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TEVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TEVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Tevaera (TEVA) -rahakkeen hintahistoria TEVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TEVA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

