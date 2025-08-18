Lisätietoja TEVA-rahakkeesta

TEVA-rahakkeen hintatiedot

TEVA-rahakkeen valkoinen paperi

TEVA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TEVA-rahakkeen tokenomiikka

TEVA-rahakkeen hintaennuste

TEVA-rahakkeen historia

TEVA-osto-opas

TEVA/fiat-valuuttamuunnin

TEVA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Tevaera-logo

Tevaera – hinta (TEVA)

1TEVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.005049
$0.005049$0.005049
-0.68%1D
USD
Reaaliaikainen Tevaera (TEVA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:08:02 (UTC+8)

Tevaera (TEVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.005009
$ 0.005009$ 0.005009
24 h:n matalin
$ 0.005333
$ 0.005333$ 0.005333
24 h:n korkein

$ 0.005009
$ 0.005009$ 0.005009

$ 0.005333
$ 0.005333$ 0.005333

$ 0.02957069755751843
$ 0.02957069755751843$ 0.02957069755751843

$ 0.004384285635805737
$ 0.004384285635805737$ 0.004384285635805737

-0.40%

-0.67%

-3.48%

-3.48%

Tevaera (TEVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005049. Viimeisen 24 tunnin aikana TEVA on vaihdellut alimmillaan $ 0.005009 ja korkeimmillaan $ 0.005333 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TEVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02957069755751843, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004384285635805737.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TEVA on muuttunut -0.40% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -3.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tevaera (TEVA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1744

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

$ 56.67K
$ 56.67K$ 56.67K

$ 20.20M
$ 20.20M$ 20.20M

489.91M
489.91M 489.91M

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

BASE

Tevaera-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.67K. TEVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 489.91M ja sen kokonaistarjonta on 4000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.20M.

Tevaera (TEVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tevaera-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00003457-0.67%
30 päivää$ -0.000155-2.98%
60 päivää$ +0.000039+0.77%
90 päivää$ -0.002838-35.99%
Tevaera-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TEVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00003457 (-0.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Tevaera 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000155 (-2.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Tevaera-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TEVA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000039 (+0.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Tevaera-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002838 (-35.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tevaera (TEVA)?

Tarkista Tevaera-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Tevaera (TEVA)

Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

Tevaera on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tevaera-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TEVA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Tevaera-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tevaera-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Tevaera-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tevaera (TEVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tevaera (TEVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tevaera-rahakkeelle.

Tarkista Tevaera-rahakkeen hintaennuste nyt!

Tevaera (TEVA) -rahakkeen tokenomiikka

Tevaera (TEVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TEVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Tevaera (TEVA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Tevaera:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tevaera MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TEVA paikallisiin valuuttoihin

1 Tevaera(TEVA) - VND
132.864435
1 Tevaera(TEVA) - AUD
A$0.00782595
1 Tevaera(TEVA) - GBP
0.00373626
1 Tevaera(TEVA) - EUR
0.00434214
1 Tevaera(TEVA) - USD
$0.005049
1 Tevaera(TEVA) - MYR
RM0.02130678
1 Tevaera(TEVA) - TRY
0.20665557
1 Tevaera(TEVA) - JPY
¥0.747252
1 Tevaera(TEVA) - ARS
ARS$6.63468894
1 Tevaera(TEVA) - RUB
0.40684842
1 Tevaera(TEVA) - INR
0.44087868
1 Tevaera(TEVA) - IDR
Rp82.77047856
1 Tevaera(TEVA) - KRW
7.07142744
1 Tevaera(TEVA) - PHP
0.28865133
1 Tevaera(TEVA) - EGP
￡E.0.24482601
1 Tevaera(TEVA) - BRL
R$0.02761803
1 Tevaera(TEVA) - CAD
C$0.00696762
1 Tevaera(TEVA) - BDT
0.61405938
1 Tevaera(TEVA) - NGN
7.75571841
1 Tevaera(TEVA) - COP
$20.35883025
1 Tevaera(TEVA) - ZAR
R.0.08951877
1 Tevaera(TEVA) - UAH
0.20791782
1 Tevaera(TEVA) - VES
Bs0.691713
1 Tevaera(TEVA) - CLP
$4.89753
1 Tevaera(TEVA) - PKR
Rs1.42341408
1 Tevaera(TEVA) - KZT
2.71302966
1 Tevaera(TEVA) - THB
฿0.16495083
1 Tevaera(TEVA) - TWD
NT$0.15394401
1 Tevaera(TEVA) - AED
د.إ0.01852983
1 Tevaera(TEVA) - CHF
Fr0.0040392
1 Tevaera(TEVA) - HKD
HK$0.03943269
1 Tevaera(TEVA) - AMD
֏1.9322523
1 Tevaera(TEVA) - MAD
.د.م0.04549149
1 Tevaera(TEVA) - MXN
$0.09466875
1 Tevaera(TEVA) - SAR
ريال0.01893375
1 Tevaera(TEVA) - PLN
0.01847934
1 Tevaera(TEVA) - RON
лв0.02196315
1 Tevaera(TEVA) - SEK
kr0.04852089
1 Tevaera(TEVA) - BGN
лв0.00848232
1 Tevaera(TEVA) - HUF
Ft1.72261782
1 Tevaera(TEVA) - CZK
0.10678635
1 Tevaera(TEVA) - KWD
د.ك0.001539945
1 Tevaera(TEVA) - ILS
0.01721709
1 Tevaera(TEVA) - AOA
Kz4.62786291
1 Tevaera(TEVA) - BHD
.د.ب0.001903473
1 Tevaera(TEVA) - BMD
$0.005049
1 Tevaera(TEVA) - DKK
kr0.03241458
1 Tevaera(TEVA) - HNL
L0.13273821
1 Tevaera(TEVA) - MUR
0.23089077
1 Tevaera(TEVA) - NAD
$0.08921583
1 Tevaera(TEVA) - NOK
kr0.05139882
1 Tevaera(TEVA) - NZD
$0.00863379
1 Tevaera(TEVA) - PAB
B/.0.005049
1 Tevaera(TEVA) - PGK
K0.02090286
1 Tevaera(TEVA) - QAR
ر.ق0.01837836
1 Tevaera(TEVA) - RSD
дин.0.50929263

Tevaera-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Tevaera toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Tevaera-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tevaera”

Paljonko Tevaera (TEVA) on arvoltaan tänään?
TEVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005049 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TEVA-USD-parin nykyinen hinta?
TEVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.005049. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tevaera-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TEVA markkina-arvo on $ 2.47M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TEVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TEVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 489.91M USD.
Mikä oli TEVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TEVA saavutti ATH-hinnaksi 0.02957069755751843 USD.
Mikä oli TEVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TEVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004384285635805737 USD.
Mikä on TEVA-rahakkeen treidausvolyymi?
TEVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.67K USD.
Nouseeko TEVA tänä vuonna korkeammalle?
TEVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TEVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:08:02 (UTC+8)

Tevaera (TEVA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

TEVA-USD-laskin

Summa

TEVA
TEVA
USD
USD

1 TEVA = 0.005049 USD

Treidaa TEVA-rahaketta

TEVAUSDT
$0.005049
$0.005049$0.005049
-0.74%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu