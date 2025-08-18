Tevaera (TEVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005049. Viimeisen 24 tunnin aikana TEVA on vaihdellut alimmillaan $ 0.005009 ja korkeimmillaan $ 0.005333 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TEVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02957069755751843, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004384285635805737.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TEVA on muuttunut -0.40% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -3.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Tevaera (TEVA) -rahakkeen markkinatiedot
No.1744
$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M
$ 56.67K
$ 56.67K$ 56.67K
$ 20.20M
$ 20.20M$ 20.20M
489.91M
489.91M 489.91M
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
BASE
Tevaera-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.67K. TEVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 489.91M ja sen kokonaistarjonta on 4000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.20M.
Tevaera (TEVA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tevaera-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00003457
-0.67%
30 päivää
$ -0.000155
-2.98%
60 päivää
$ +0.000039
+0.77%
90 päivää
$ -0.002838
-35.99%
Tevaera-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TEVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00003457 (-0.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Tevaera 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000155 (-2.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Tevaera-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TEVA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000039 (+0.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Tevaera-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002838 (-35.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tevaera (TEVA)?
Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.
Tevaera on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tevaera-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TEVA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Tevaera-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tevaera-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Tevaera-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Tevaera (TEVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tevaera (TEVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tevaera-rahakkeelle.
Tevaera (TEVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TEVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Tevaera (TEVA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Tevaera:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tevaera MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.