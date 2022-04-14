Titan (TES) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Titan (TES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Titan (TES) -rahakkeen tiedot Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. Virallinen verkkosivusto: https://titantrading.io/ Valkoinen paperi: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C Osta TES-rahaketta nyt!

Titan (TES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Titan (TES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 30.00K $ 30.00K $ 30.00K Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.1972 $ 1.1972 $ 1.1972 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 Nykyinen hinta: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 Lue lisää Titan (TES) -rahakkeen hinnasta

Titan (TES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Titan (TES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TES-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TES-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Titan (TES) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TES-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TES-rahakkeita MEXCistä nyt!

Titan (TES) -rahakkeen hintahistoria TES -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TES-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TES-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TES-rahakkeen hintaennuste nyt!

