TaoBank (TBANK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TaoBank (TBANK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

TaoBank (TBANK) -rahakkeen tiedot TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Virallinen verkkosivusto: https://www.taobank.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.taobank.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x95CcffaE3Eb8767D4a941Ec43280961dde89F4dE Osta TBANK-rahaketta nyt!

TaoBank (TBANK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TaoBank (TBANK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 57.00K $ 57.00K $ 57.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8368 $ 0.8368 $ 0.8368 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00150051741345027 $ 0.00150051741345027 $ 0.00150051741345027 Nykyinen hinta: $ 0.0038 $ 0.0038 $ 0.0038 Lue lisää TaoBank (TBANK) -rahakkeen hinnasta

TaoBank (TBANK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TaoBank (TBANK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TBANK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TBANK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TBANK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TBANK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TaoBank (TBANK) -rahakkeen hintahistoria TBANK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TBANK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TBANK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TBANK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TBANK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TBANK-rahakkeen hintaennuste nyt!

