ALTAVA (TAVA) -rahakkeen tiedot ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others. Virallinen verkkosivusto: https://altava.com/ Valkoinen paperi: https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5 Osta TAVA-rahaketta nyt!

ALTAVA (TAVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ALTAVA (TAVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 695.88M $ 695.88M $ 695.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01949 $ 0.01949 $ 0.01949 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 Nykyinen hinta: $ 0.00967 $ 0.00967 $ 0.00967 Lue lisää ALTAVA (TAVA) -rahakkeen hinnasta

ALTAVA (TAVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ALTAVA (TAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TAVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TAVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TAVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TAVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TAVA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ALTAVA (TAVA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TAVA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TAVA-rahakkeita MEXCistä nyt!

ALTAVA (TAVA) -rahakkeen hintahistoria TAVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TAVA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TAVA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TAVA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TAVA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TAVA-rahakkeen hintaennuste nyt!

