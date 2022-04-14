Tatsu (TATSU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tatsu (TATSU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tatsu (TATSU) -rahakkeen tiedot Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components. Virallinen verkkosivusto: https://tatsuecosystem.io Valkoinen paperi: https://tatsu.gitbook.io/tatsu-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x92f419fb7a750aed295b0ddf536276bf5a40124f Osta TATSU-rahaketta nyt!

Tatsu (TATSU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tatsu (TATSU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 65 $ 65 $ 65 Kaikkien aikojen alin: $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 Nykyinen hinta: $ 3.26 $ 3.26 $ 3.26 Lue lisää Tatsu (TATSU) -rahakkeen hinnasta

Tatsu (TATSU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tatsu (TATSU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TATSU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TATSU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TATSU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TATSU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TATSU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Tatsu (TATSU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TATSU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TATSU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Tatsu (TATSU) -rahakkeen hintahistoria TATSU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TATSU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TATSU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TATSU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TATSU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TATSU-rahakkeen hintaennuste nyt!

