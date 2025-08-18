Lisätietoja TATSU-rahakkeesta

Tatsu-logo

Tatsu – hinta (TATSU)

1TATSU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Tatsu (TATSU) -hintakaavio
2025-08-22 03:30:03 (UTC+8)

Tatsu (TATSU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.31%

-2.16%

-9.69%

-9.69%

Tatsu (TATSU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.17. Viimeisen 24 tunnin aikana TATSU on vaihdellut alimmillaan $ 3.14 ja korkeimmillaan $ 3.3 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TATSU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 69.17672973470148, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.018027066843035122.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TATSU on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, -2.16% 24 tunnin aikana ja -9.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tatsu (TATSU) -rahakkeen markkinatiedot

No.3775

0.00%

ETH

Tatsu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.78K. TATSU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.17M.

Tatsu (TATSU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tatsu-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.07-2.16%
30 päivää$ -0.51-13.86%
60 päivää$ +0.85+36.63%
90 päivää$ -2.29-41.95%
Tatsu-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TATSU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.07 (-2.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Tatsu 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.51 (-13.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Tatsu-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TATSU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.85 (+36.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Tatsu-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.29 (-41.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tatsu (TATSU)?

Tarkista Tatsu-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Tatsu (TATSU)

Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components.

Tatsu on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tatsu-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TATSU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Tatsu-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tatsu-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Tatsu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tatsu (TATSU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tatsu (TATSU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tatsu-rahakkeelle.

Tarkista Tatsu-rahakkeen hintaennuste nyt!

Tatsu (TATSU) -rahakkeen tokenomiikka

Tatsu (TATSU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TATSU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Tatsu (TATSU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Tatsu:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tatsu MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TATSU paikallisiin valuuttoihin

1 Tatsu(TATSU) - VND
83,418.55
1 Tatsu(TATSU) - AUD
A$4.9135
1 Tatsu(TATSU) - GBP
2.3458
1 Tatsu(TATSU) - EUR
2.7262
1 Tatsu(TATSU) - USD
$3.17
1 Tatsu(TATSU) - MYR
RM13.3774
1 Tatsu(TATSU) - TRY
129.7481
1 Tatsu(TATSU) - JPY
¥469.16
1 Tatsu(TATSU) - ARS
ARS$4,165.5702
1 Tatsu(TATSU) - RUB
255.4069
1 Tatsu(TATSU) - INR
276.6776
1 Tatsu(TATSU) - IDR
Rp51,967.2048
1 Tatsu(TATSU) - KRW
4,439.7752
1 Tatsu(TATSU) - PHP
181.2289
1 Tatsu(TATSU) - EGP
￡E.153.6816
1 Tatsu(TATSU) - BRL
R$17.3399
1 Tatsu(TATSU) - CAD
C$4.4063
1 Tatsu(TATSU) - BDT
385.5354
1 Tatsu(TATSU) - NGN
4,869.4053
1 Tatsu(TATSU) - COP
$12,782.2325
1 Tatsu(TATSU) - ZAR
R.56.2041
1 Tatsu(TATSU) - UAH
130.5406
1 Tatsu(TATSU) - VES
Bs434.29
1 Tatsu(TATSU) - CLP
$3,074.9
1 Tatsu(TATSU) - PKR
Rs893.6864
1 Tatsu(TATSU) - KZT
1,703.3678
1 Tatsu(TATSU) - THB
฿103.5322
1 Tatsu(TATSU) - TWD
NT$96.6533
1 Tatsu(TATSU) - AED
د.إ11.6339
1 Tatsu(TATSU) - CHF
Fr2.536
1 Tatsu(TATSU) - HKD
HK$24.7577
1 Tatsu(TATSU) - AMD
֏1,213.159
1 Tatsu(TATSU) - MAD
.د.م28.5617
1 Tatsu(TATSU) - MXN
$59.4692
1 Tatsu(TATSU) - SAR
ريال11.8875
1 Tatsu(TATSU) - PLN
11.6022
1 Tatsu(TATSU) - RON
лв13.7895
1 Tatsu(TATSU) - SEK
kr30.4954
1 Tatsu(TATSU) - BGN
лв5.3256
1 Tatsu(TATSU) - HUF
Ft1,082.6501
1 Tatsu(TATSU) - CZK
67.1089
1 Tatsu(TATSU) - KWD
د.ك0.96685
1 Tatsu(TATSU) - ILS
10.8097
1 Tatsu(TATSU) - AOA
Kz2,905.5903
1 Tatsu(TATSU) - BHD
.د.ب1.19509
1 Tatsu(TATSU) - BMD
$3.17
1 Tatsu(TATSU) - DKK
kr20.3831
1 Tatsu(TATSU) - HNL
L83.3393
1 Tatsu(TATSU) - MUR
144.9641
1 Tatsu(TATSU) - NAD
$56.0139
1 Tatsu(TATSU) - NOK
kr32.2389
1 Tatsu(TATSU) - NZD
$5.4207
1 Tatsu(TATSU) - PAB
B/.3.17
1 Tatsu(TATSU) - PGK
K13.1238
1 Tatsu(TATSU) - QAR
ر.ق11.5388
1 Tatsu(TATSU) - RSD
дин.319.9798

Tatsu-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Tatsu toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Tatsu-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tatsu”

Paljonko Tatsu (TATSU) on arvoltaan tänään?
TATSU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.17 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TATSU-USD-parin nykyinen hinta?
TATSU -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.17. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tatsu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TATSU markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TATSU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TATSU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TATSU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TATSU saavutti ATH-hinnaksi 69.17672973470148 USD.
Mikä oli TATSU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TATSU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.018027066843035122 USD.
Mikä on TATSU-rahakkeen treidausvolyymi?
TATSU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.78K USD.
Nouseeko TATSU tänä vuonna korkeammalle?
TATSU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TATSU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:30:03 (UTC+8)

Tatsu (TATSU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

