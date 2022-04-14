TAO Inu (TAONU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TAO Inu (TAONU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. Virallinen verkkosivusto: https://www.taoinu.com Valkoinen paperi: https://www.taoinu.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f

TAO Inu (TAONU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TAO Inu (TAONU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 926.67M $ 926.67M $ 926.67M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 Nykyinen hinta: $ 0.002041 $ 0.002041 $ 0.002041 Lue lisää TAO Inu (TAONU) -rahakkeen hinnasta

TAO Inu (TAONU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TAO Inu (TAONU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TAONU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TAONU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TAONU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TAONU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TAONU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TAO Inu (TAONU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TAONU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TAONU-rahakkeita MEXCistä nyt!

TAO Inu (TAONU) -rahakkeen hintahistoria TAONU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TAONU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TAONU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TAONU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TAONU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TAONU-rahakkeen hintaennuste nyt!

