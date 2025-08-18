Lisätietoja TAONU-rahakkeesta

TAONU-rahakkeen hintatiedot

TAONU-rahakkeen valkoinen paperi

TAONU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TAONU-rahakkeen tokenomiikka

TAONU-rahakkeen hintaennuste

TAONU-rahakkeen historia

TAONU-osto-opas

TAONU/fiat-valuuttamuunnin

TAONU-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

TAO Inu-logo

TAO Inu – hinta (TAONU)

1TAONU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001763
$0.001763$0.001763
-0.22%1D
USD
Reaaliaikainen TAO Inu (TAONU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:06:55 (UTC+8)

TAO Inu (TAONU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001761
$ 0.001761$ 0.001761
24 h:n matalin
$ 0.001787
$ 0.001787$ 0.001787
24 h:n korkein

$ 0.001761
$ 0.001761$ 0.001761

$ 0.001787
$ 0.001787$ 0.001787

$ 0.04150815530517894
$ 0.04150815530517894$ 0.04150815530517894

$ 0.00001806850517064
$ 0.00001806850517064$ 0.00001806850517064

-0.17%

-0.22%

-0.12%

-0.12%

TAO Inu (TAONU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001763. Viimeisen 24 tunnin aikana TAONU on vaihdellut alimmillaan $ 0.001761 ja korkeimmillaan $ 0.001787 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAONU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04150815530517894, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001806850517064.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TAONU on muuttunut -0.17% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -0.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TAO Inu (TAONU) -rahakkeen markkinatiedot

No.4341

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.44K
$ 53.44K$ 53.44K

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

926,672,684.8454887
926,672,684.8454887 926,672,684.8454887

0.00%

ETH

TAO Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.44K. TAONU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 926672684.8454887. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.76M.

TAO Inu (TAONU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TAO Inu-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000389-0.22%
30 päivää$ -0.000364-17.12%
60 päivää$ +0.000751+74.20%
90 päivää$ -0.00017-8.80%
TAO Inu-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TAONU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000389 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TAO Inu 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000364 (-17.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TAO Inu-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TAONU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000751 (+74.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TAO Inu-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00017 (-8.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TAO Inu (TAONU)?

Tarkista TAO Inu-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TAO Inu (TAONU)

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

TAO Inu on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TAO Inu-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TAONU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TAO Inu-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TAO Inu-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TAO Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TAO Inu (TAONU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TAO Inu (TAONU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TAO Inu-rahakkeelle.

Tarkista TAO Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

TAO Inu (TAONU) -rahakkeen tokenomiikka

TAO Inu (TAONU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAONU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TAO Inu (TAONU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TAO Inu:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TAO Inu MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TAONU paikallisiin valuuttoihin

1 TAO Inu(TAONU) - VND
46.393345
1 TAO Inu(TAONU) - AUD
A$0.00273265
1 TAO Inu(TAONU) - GBP
0.00130462
1 TAO Inu(TAONU) - EUR
0.00151618
1 TAO Inu(TAONU) - USD
$0.001763
1 TAO Inu(TAONU) - MYR
RM0.00743986
1 TAO Inu(TAONU) - TRY
0.07215959
1 TAO Inu(TAONU) - JPY
¥0.260924
1 TAO Inu(TAONU) - ARS
ARS$2.31668778
1 TAO Inu(TAONU) - RUB
0.14206254
1 TAO Inu(TAONU) - INR
0.15394516
1 TAO Inu(TAONU) - IDR
Rp28.90163472
1 TAO Inu(TAONU) - KRW
2.46918728
1 TAO Inu(TAONU) - PHP
0.10079071
1 TAO Inu(TAONU) - EGP
￡E.0.08548787
1 TAO Inu(TAONU) - BRL
R$0.00964361
1 TAO Inu(TAONU) - CAD
C$0.00243294
1 TAO Inu(TAONU) - BDT
0.21441606
1 TAO Inu(TAONU) - NGN
2.70812667
1 TAO Inu(TAONU) - COP
$7.10885675
1 TAO Inu(TAONU) - ZAR
R.0.03125799
1 TAO Inu(TAONU) - UAH
0.07260034
1 TAO Inu(TAONU) - VES
Bs0.241531
1 TAO Inu(TAONU) - CLP
$1.71011
1 TAO Inu(TAONU) - PKR
Rs0.49702496
1 TAO Inu(TAONU) - KZT
0.94733042
1 TAO Inu(TAONU) - THB
฿0.05759721
1 TAO Inu(TAONU) - TWD
NT$0.05375387
1 TAO Inu(TAONU) - AED
د.إ0.00647021
1 TAO Inu(TAONU) - CHF
Fr0.0014104
1 TAO Inu(TAONU) - HKD
HK$0.01376903
1 TAO Inu(TAONU) - AMD
֏0.6747001
1 TAO Inu(TAONU) - MAD
.د.م0.01588463
1 TAO Inu(TAONU) - MXN
$0.03305625
1 TAO Inu(TAONU) - SAR
ريال0.00661125
1 TAO Inu(TAONU) - PLN
0.00645258
1 TAO Inu(TAONU) - RON
лв0.00766905
1 TAO Inu(TAONU) - SEK
kr0.01694243
1 TAO Inu(TAONU) - BGN
лв0.00296184
1 TAO Inu(TAONU) - HUF
Ft0.60150034
1 TAO Inu(TAONU) - CZK
0.03728745
1 TAO Inu(TAONU) - KWD
د.ك0.000537715
1 TAO Inu(TAONU) - ILS
0.00601183
1 TAO Inu(TAONU) - AOA
Kz1.61594817
1 TAO Inu(TAONU) - BHD
.د.ب0.000664651
1 TAO Inu(TAONU) - BMD
$0.001763
1 TAO Inu(TAONU) - DKK
kr0.01131846
1 TAO Inu(TAONU) - HNL
L0.04634927
1 TAO Inu(TAONU) - MUR
0.08062199
1 TAO Inu(TAONU) - NAD
$0.03115221
1 TAO Inu(TAONU) - NOK
kr0.01794734
1 TAO Inu(TAONU) - NZD
$0.00301473
1 TAO Inu(TAONU) - PAB
B/.0.001763
1 TAO Inu(TAONU) - PGK
K0.00729882
1 TAO Inu(TAONU) - QAR
ر.ق0.00641732
1 TAO Inu(TAONU) - RSD
дин.0.17783381

TAO Inu-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TAO Inu toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen TAO Inu-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TAO Inu”

Paljonko TAO Inu (TAONU) on arvoltaan tänään?
TAONU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001763 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TAONU-USD-parin nykyinen hinta?
TAONU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001763. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TAO Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TAONU markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TAONU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TAONU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TAONU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TAONU saavutti ATH-hinnaksi 0.04150815530517894 USD.
Mikä oli TAONU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TAONU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001806850517064 USD.
Mikä on TAONU-rahakkeen treidausvolyymi?
TAONU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.44K USD.
Nouseeko TAONU tänä vuonna korkeammalle?
TAONU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TAONU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:06:55 (UTC+8)

TAO Inu (TAONU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

TAONU-USD-laskin

Summa

TAONU
TAONU
USD
USD

1 TAONU = 0.001763 USD

Treidaa TAONU-rahaketta

TAONUUSDT
$0.001763
$0.001763$0.001763
-0.11%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu