Tanpin (TANPIN) -rahakkeen tiedot Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://tanpin.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.tanpin.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd9D77B113e6Ef2696267E20C35f3AbD87cdaca2c Osta TANPIN-rahaketta nyt!

Tanpin (TANPIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tanpin (TANPIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 4 $ 4 $ 4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 Nykyinen hinta: $ 0.0175 $ 0.0175 $ 0.0175 Lue lisää Tanpin (TANPIN) -rahakkeen hinnasta

Tanpin (TANPIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tanpin (TANPIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TANPIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TANPIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TANPIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TANPIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Tanpin (TANPIN) -rahakkeen hintahistoria TANPIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TANPIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

