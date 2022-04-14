Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Talent Protocol (TALENT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen tiedot Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. Virallinen verkkosivusto: https://talentprotocol.com Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a Osta TALENT-rahaketta nyt!

Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Kokonaistarjonta: $ 586.79M $ 586.79M $ 586.79M Kierrossa oleva tarjonta: $ 286.56M $ 286.56M $ 286.56M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.15892 $ 0.15892 $ 0.15892 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 Nykyinen hinta: $ 0.011112 $ 0.011112 $ 0.011112 Lue lisää Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen hinnasta

Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TALENT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TALENT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TALENT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TALENT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TALENT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TALENT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TALENT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen hintahistoria TALENT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TALENT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TALENT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TALENT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TALENT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TALENT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!