Reaaliaikainen Talent Protocol (TALENT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:52:37 (UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.010051
$ 0.010051$ 0.010051
24 h:n matalin
$ 0.010538
$ 0.010538$ 0.010538
24 h:n korkein

$ 0.010051
$ 0.010051$ 0.010051

$ 0.010538
$ 0.010538$ 0.010538

$ 0.15223081340419053
$ 0.15223081340419053$ 0.15223081340419053

$ 0.004593551012617209
$ 0.004593551012617209$ 0.004593551012617209

-1.68%

-2.31%

+2.86%

+2.86%

Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.010053. Viimeisen 24 tunnin aikana TALENT on vaihdellut alimmillaan $ 0.010051 ja korkeimmillaan $ 0.010538 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TALENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.15223081340419053, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004593551012617209.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TALENT on muuttunut -1.68% viimeisen tunnin aikana, -2.31% 24 tunnin aikana ja +2.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1680

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

$ 148.63K
$ 148.63K$ 148.63K

$ 6.03M
$ 6.03M$ 6.03M

285.55M
285.55M 285.55M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

586,889,203.7172114
586,889,203.7172114 586,889,203.7172114

47.59%

BASE

Talent Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 148.63K. TALENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 285.55M ja sen kokonaistarjonta on 586889203.7172114. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.03M.

Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Talent Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00023769-2.31%
30 päivää$ +0.001049+11.65%
60 päivää$ +0.003583+55.37%
90 päivää$ +0.002843+39.43%
Talent Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TALENT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00023769 (-2.31%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Talent Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001049 (+11.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Talent Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TALENT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003583 (+55.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Talent Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002843 (+39.43%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Talent Protocol (TALENT)?

Tarkista Talent Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Talent Protocol (TALENT)

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Talent Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Talent Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TALENT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Talent Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Talent Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Talent Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Talent Protocol (TALENT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Talent Protocol (TALENT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Talent Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Talent Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen tokenomiikka

Talent Protocol (TALENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TALENT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Talent Protocol (TALENT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Talent Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Talent Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TALENT paikallisiin valuuttoihin

1 Talent Protocol(TALENT) - VND
264.544695
1 Talent Protocol(TALENT) - AUD
A$0.01558215
1 Talent Protocol(TALENT) - GBP
0.00743922
1 Talent Protocol(TALENT) - EUR
0.00864558
1 Talent Protocol(TALENT) - USD
$0.010053
1 Talent Protocol(TALENT) - MYR
RM0.04242366
1 Talent Protocol(TALENT) - TRY
0.41227353
1 Talent Protocol(TALENT) - JPY
¥1.487844
1 Talent Protocol(TALENT) - ARS
ARS$13.21024518
1 Talent Protocol(TALENT) - RUB
0.80986968
1 Talent Protocol(TALENT) - INR
0.87752637
1 Talent Protocol(TALENT) - IDR
Rp164.80325232
1 Talent Protocol(TALENT) - KRW
14.0601258
1 Talent Protocol(TALENT) - PHP
0.57493107
1 Talent Protocol(TALENT) - EGP
￡E.0.48736944
1 Talent Protocol(TALENT) - BRL
R$0.05488938
1 Talent Protocol(TALENT) - CAD
C$0.01397367
1 Talent Protocol(TALENT) - BDT
1.22264586
1 Talent Protocol(TALENT) - NGN
15.46613838
1 Talent Protocol(TALENT) - COP
$40.53620925
1 Talent Protocol(TALENT) - ZAR
R.0.17803863
1 Talent Protocol(TALENT) - UAH
0.41398254
1 Talent Protocol(TALENT) - VES
Bs1.377261
1 Talent Protocol(TALENT) - CLP
$9.75141
1 Talent Protocol(TALENT) - PKR
Rs2.84459688
1 Talent Protocol(TALENT) - KZT
5.40187902
1 Talent Protocol(TALENT) - THB
฿0.32833098
1 Talent Protocol(TALENT) - TWD
NT$0.30691809
1 Talent Protocol(TALENT) - AED
د.إ0.03689451
1 Talent Protocol(TALENT) - CHF
Fr0.0080424
1 Talent Protocol(TALENT) - HKD
HK$0.07851393
1 Talent Protocol(TALENT) - AMD
֏3.85462179
1 Talent Protocol(TALENT) - MAD
.د.م0.09067806
1 Talent Protocol(TALENT) - MXN
$0.18849375
1 Talent Protocol(TALENT) - SAR
ريال0.03769875
1 Talent Protocol(TALENT) - PLN
0.03679398
1 Talent Protocol(TALENT) - RON
лв0.04373055
1 Talent Protocol(TALENT) - SEK
kr0.09660933
1 Talent Protocol(TALENT) - BGN
лв0.01688904
1 Talent Protocol(TALENT) - HUF
Ft3.43219473
1 Talent Protocol(TALENT) - CZK
0.21272148
1 Talent Protocol(TALENT) - KWD
د.ك0.003066165
1 Talent Protocol(TALENT) - ILS
0.0341802
1 Talent Protocol(TALENT) - AOA
Kz9.19759023
1 Talent Protocol(TALENT) - BHD
.د.ب0.003789981
1 Talent Protocol(TALENT) - BMD
$0.010053
1 Talent Protocol(TALENT) - DKK
kr0.06454026
1 Talent Protocol(TALENT) - HNL
L0.26399178
1 Talent Protocol(TALENT) - MUR
0.45972369
1 Talent Protocol(TALENT) - NAD
$0.1779381
1 Talent Protocol(TALENT) - NOK
kr0.10233954
1 Talent Protocol(TALENT) - NZD
$0.01719063
1 Talent Protocol(TALENT) - PAB
B/.0.010053
1 Talent Protocol(TALENT) - PGK
K0.04212207
1 Talent Protocol(TALENT) - QAR
ر.ق0.03659292
1 Talent Protocol(TALENT) - RSD
дин.1.01404611

Talent Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Talent Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Talent Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Talent Protocol”

Paljonko Talent Protocol (TALENT) on arvoltaan tänään?
TALENT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.010053 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TALENT-USD-parin nykyinen hinta?
TALENT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.010053. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Talent Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TALENT markkina-arvo on $ 2.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TALENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TALENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 285.55M USD.
Mikä oli TALENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TALENT saavutti ATH-hinnaksi 0.15223081340419053 USD.
Mikä oli TALENT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TALENT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004593551012617209 USD.
Mikä on TALENT-rahakkeen treidausvolyymi?
TALENT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 148.63K USD.
Nouseeko TALENT tänä vuonna korkeammalle?
TALENT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TALENT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:52:37 (UTC+8)

