Taker Protocol (TAKER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Taker Protocol (TAKER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:15:03 (UTC+8)
USD

Taker Protocol (TAKER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Taker Protocol (TAKER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
--
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
--
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.10166
$ 0.10166$ 0.10166
Kaikkien aikojen alin:
--
--
Nykyinen hinta:
$ 0.004856
$ 0.004856$ 0.004856

Taker Protocol (TAKER) -rahakkeen tiedot

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Virallinen verkkosivusto:
https://taker.xyz
Valkoinen paperi:
https://docs.taker.xyz/taker/

Taker Protocol (TAKER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Taker Protocol (TAKER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TAKER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TAKER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TAKER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TAKER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TAKER-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Taker Protocol (TAKER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TAKER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Taker Protocol (TAKER) -rahakkeen hintahistoria

TAKER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

TAKER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TAKER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TAKER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.


