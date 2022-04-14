Taiko (TAIKO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Taiko (TAIKO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Taiko (TAIKO) -rahakkeen tiedot Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API. Virallinen verkkosivusto: https://taiko.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.taiko.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800 Osta TAIKO-rahaketta nyt!

Taiko (TAIKO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Taiko (TAIKO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 76.22M $ 76.22M $ 76.22M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 178.62M $ 178.62M $ 178.62M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 426.70M $ 426.70M $ 426.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 4 $ 4 $ 4 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 Nykyinen hinta: $ 0.4267 $ 0.4267 $ 0.4267 Lue lisää Taiko (TAIKO) -rahakkeen hinnasta

Taiko (TAIKO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Taiko (TAIKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TAIKO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TAIKO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TAIKO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TAIKO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TAIKO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Taiko (TAIKO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TAIKO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TAIKO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Taiko (TAIKO) -rahakkeen hintahistoria TAIKO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TAIKO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TAIKO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TAIKO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TAIKO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TAIKO-rahakkeen hintaennuste nyt!

