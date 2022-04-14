The Animal Age (TAA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu The Animal Age (TAA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

The Animal Age (TAA) -rahakkeen tiedot The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market. Virallinen verkkosivusto: https://www.theanimalage.com/ Valkoinen paperi: https://docs.theanimalage.com Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x0b93701E4BA416fB2365b2eb871A146f4D66792e Osta TAA-rahaketta nyt!

The Animal Age (TAA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu The Animal Age (TAA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0000000000000003 $ 0.0000000000000003 $ 0.0000000000000003 Lue lisää The Animal Age (TAA) -rahakkeen hinnasta

The Animal Age (TAA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset The Animal Age (TAA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TAA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TAA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TAA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TAA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TAA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään The Animal Age (TAA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TAA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TAA-rahakkeita MEXCistä nyt!

The Animal Age (TAA) -rahakkeen hintahistoria TAA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TAA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TAA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TAA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TAA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TAA-rahakkeen hintaennuste nyt!

