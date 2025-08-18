The Animal Age (TAA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000000000000805. Viimeisen 24 tunnin aikana TAA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000000000000751 ja korkeimmillaan $ 0.00000000000003995 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TAA on muuttunut +3.07% viimeisen tunnin aikana, -38.23% 24 tunnin aikana ja -100.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
The Animal Age (TAA) -rahakkeen markkinatiedot
--
----
$ 623.89K
$ 623.89K$ 623.89K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
ARB
The Animal Age-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 623.89K. TAA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.
The Animal Age (TAA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Animal Age-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000000000000049698
-38.23%
30 päivää
$ -0.00000314999999195
-100.00%
60 päivää
$ -0.01999999999999195
-100.00%
90 päivää
$ -0.01999999999999195
-100.00%
The Animal Age-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TAA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000000000049698 (-38.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
The Animal Age 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000314999999195 (-100.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
The Animal Age-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TAA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01999999999999195 (-100.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
The Animal Age-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01999999999999195 (-100.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Animal Age (TAA)?
The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market.
The Animal Age on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TAA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue The Animal Age-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The Animal Age-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
The Animal Age-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon The Animal Age (TAA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Animal Age (TAA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Animal Age-rahakkeelle.
The Animal Age (TAA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
The Animal Age (TAA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa The Animal Age:n ostamiseen?
