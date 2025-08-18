Mikä on The Animal Age (TAA)

The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market.

The Animal Age (TAA) -rahakkeen tokenomiikka

The Animal Age (TAA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

The Animal Age-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton The Animal Age toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Paljonko The Animal Age (TAA) on arvoltaan tänään? TAA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000000000000805 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on TAA-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00000000000000805 . Mikä on The Animal Age-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen TAA markkina-arvo on -- USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on TAA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? TAA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD . Mikä oli TAA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? TAA saavutti ATH-hinnaksi -- USD . Mikä oli TAA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? TAA-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD . Mikä on TAA-rahakkeen treidausvolyymi? TAA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 623.89K USD .

The Animal Age (TAA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

