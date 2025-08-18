Lisätietoja TAA-rahakkeesta

The Animal Age – hinta (TAA)

1TAA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00000000000000803
-38.23%1D
USD
Reaaliaikainen The Animal Age (TAA) -hintakaavio
2025-08-22 04:40:34 (UTC+8)

The Animal Age (TAA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000000000000751
24 h:n matalin
$ 0.00000000000003995
24 h:n korkein

$ 0.00000000000000751
$ 0.00000000000003995
--
--
+3.07%

-38.23%

-100.00%

-100.00%

The Animal Age (TAA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000000000000805. Viimeisen 24 tunnin aikana TAA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000000000000751 ja korkeimmillaan $ 0.00000000000003995 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TAA on muuttunut +3.07% viimeisen tunnin aikana, -38.23% 24 tunnin aikana ja -100.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Animal Age (TAA) -rahakkeen markkinatiedot

--
$ 623.89K
$ 0.00
--
--
ARB

The Animal Age-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 623.89K. TAA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

The Animal Age (TAA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Animal Age-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000000000000049698-38.23%
30 päivää$ -0.00000314999999195-100.00%
60 päivää$ -0.01999999999999195-100.00%
90 päivää$ -0.01999999999999195-100.00%
The Animal Age-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TAA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000000000049698 (-38.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

The Animal Age 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000314999999195 (-100.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

The Animal Age-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TAA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01999999999999195 (-100.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

The Animal Age-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01999999999999195 (-100.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Animal Age (TAA)?

Tarkista The Animal Age-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on The Animal Age (TAA)

The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market.

The Animal Age on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja The Animal Age-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TAA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue The Animal Age-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The Animal Age-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

The Animal Age-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Animal Age (TAA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Animal Age (TAA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Animal Age-rahakkeelle.

Tarkista The Animal Age-rahakkeen hintaennuste nyt!

The Animal Age (TAA) -rahakkeen tokenomiikka

The Animal Age (TAA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

The Animal Age (TAA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa The Animal Age:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa The Animal Age MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TAA paikallisiin valuuttoihin

1 The Animal Age(TAA) - VND
0.00000000021183575
1 The Animal Age(TAA) - AUD
A$0.0000000000000124775
1 The Animal Age(TAA) - GBP
0.000000000000005957
1 The Animal Age(TAA) - EUR
0.000000000000006923
1 The Animal Age(TAA) - USD
$0.00000000000000805
1 The Animal Age(TAA) - MYR
RM0.000000000000033971
1 The Animal Age(TAA) - TRY
0.0000000000003294865
1 The Animal Age(TAA) - JPY
¥0.0000000000011914
1 The Animal Age(TAA) - ARS
ARS$0.000000000010578183
1 The Animal Age(TAA) - RUB
0.0000000000006485885
1 The Animal Age(TAA) - INR
0.0000000000007026845
1 The Animal Age(TAA) - IDR
Rp0.000000000131967192
1 The Animal Age(TAA) - KRW
0.000000000011274508
1 The Animal Age(TAA) - PHP
0.000000000000460299
1 The Animal Age(TAA) - EGP
￡E.0.000000000000390264
1 The Animal Age(TAA) - BRL
R$0.0000000000000440335
1 The Animal Age(TAA) - CAD
C$0.0000000000000111895
1 The Animal Age(TAA) - BDT
0.000000000000979041
1 The Animal Age(TAA) - NGN
0.000000000012384603
1 The Animal Age(TAA) - COP
$0.0000000000324596125
1 The Animal Age(TAA) - ZAR
R.0.000000000000142646
1 The Animal Age(TAA) - UAH
0.000000000000331499
1 The Animal Age(TAA) - VES
Bs0.00000000000110285
1 The Animal Age(TAA) - CLP
$0.0000000000078085
1 The Animal Age(TAA) - PKR
Rs0.000000000002269456
1 The Animal Age(TAA) - KZT
0.000000000004325587
1 The Animal Age(TAA) - THB
฿0.0000000000002629935
1 The Animal Age(TAA) - TWD
NT$0.000000000000245686
1 The Animal Age(TAA) - AED
د.إ0.0000000000000295435
1 The Animal Age(TAA) - CHF
Fr0.00000000000000644
1 The Animal Age(TAA) - HKD
HK$0.0000000000000628705
1 The Animal Age(TAA) - AMD
֏0.000000000003080735
1 The Animal Age(TAA) - MAD
.د.م0.0000000000000725305
1 The Animal Age(TAA) - MXN
$0.0000000000001509375
1 The Animal Age(TAA) - SAR
ريال0.0000000000000301875
1 The Animal Age(TAA) - PLN
0.000000000000029463
1 The Animal Age(TAA) - RON
лв0.0000000000000350175
1 The Animal Age(TAA) - SEK
kr0.000000000000077441
1 The Animal Age(TAA) - BGN
лв0.000000000000013524
1 The Animal Age(TAA) - HUF
Ft0.0000000000027493165
1 The Animal Age(TAA) - CZK
0.0000000000001704185
1 The Animal Age(TAA) - KWD
د.ك0.00000000000000245525
1 The Animal Age(TAA) - ILS
0.0000000000000274505
1 The Animal Age(TAA) - AOA
Kz0.0000000000073785495
1 The Animal Age(TAA) - BHD
.د.ب0.0000000000000030268
1 The Animal Age(TAA) - BMD
$0.00000000000000805
1 The Animal Age(TAA) - DKK
kr0.0000000000000517615
1 The Animal Age(TAA) - HNL
L0.0000000000002116345
1 The Animal Age(TAA) - MUR
0.0000000000003681265
1 The Animal Age(TAA) - NAD
$0.000000000000142646
1 The Animal Age(TAA) - NOK
kr0.0000000000000818685
1 The Animal Age(TAA) - NZD
$0.0000000000000137655
1 The Animal Age(TAA) - PAB
B/.0.00000000000000805
1 The Animal Age(TAA) - PGK
K0.000000000000033327
1 The Animal Age(TAA) - QAR
ر.ق0.000000000000029302
1 The Animal Age(TAA) - RSD
дин.0.0000000000008126475

The Animal Age-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton The Animal Age toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen The Animal Age-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Animal Age”

Paljonko The Animal Age (TAA) on arvoltaan tänään?
TAA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000000000000805 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TAA-USD-parin nykyinen hinta?
TAA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000000000000805. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Animal Age-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TAA markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TAA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TAA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli TAA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TAA saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli TAA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TAA-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on TAA-rahakkeen treidausvolyymi?
TAA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 623.89K USD.
Nouseeko TAA tänä vuonna korkeammalle?
TAA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TAA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:40:34 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

