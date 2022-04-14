Synternet (SYNT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Synternet (SYNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Synternet (SYNT) -rahakkeen tiedot Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.synternet.com/ Valkoinen paperi: https://docs.synternet.com/docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31 Osta SYNT-rahaketta nyt!

Synternet (SYNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Synternet (SYNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M Kokonaistarjonta: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Kierrossa oleva tarjonta: $ 655.42M $ 655.42M $ 655.42M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.11456 $ 0.11456 $ 0.11456 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 Nykyinen hinta: $ 0.01763 $ 0.01763 $ 0.01763 Lue lisää Synternet (SYNT) -rahakkeen hinnasta

Synternet (SYNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Synternet (SYNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SYNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SYNT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SYNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SYNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SYNT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Synternet (SYNT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SYNT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SYNT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Synternet (SYNT) -rahakkeen hintahistoria SYNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SYNT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SYNT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SYNT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SYNT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SYNT-rahakkeen hintaennuste nyt!

