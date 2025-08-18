Lisätietoja SVPN-rahakkeesta

SVPN-rahakkeen hintatiedot

SVPN-rahakkeen valkoinen paperi

SVPN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SVPN-rahakkeen tokenomiikka

SVPN-rahakkeen hintaennuste

SVPN-rahakkeen historia

SVPN-osto-opas

SVPN/fiat-valuuttamuunnin

SVPN-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Shadow Node-logo

Shadow Node – hinta (SVPN)

1SVPN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00092
$0.00092$0.00092
-4.86%1D
USD
Reaaliaikainen Shadow Node (SVPN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:39:42 (UTC+8)

Shadow Node (SVPN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000864
$ 0.000864$ 0.000864
24 h:n matalin
$ 0.000976
$ 0.000976$ 0.000976
24 h:n korkein

$ 0.000864
$ 0.000864$ 0.000864

$ 0.000976
$ 0.000976$ 0.000976

$ 0.035722042641719326
$ 0.035722042641719326$ 0.035722042641719326

$ 0.000440687454630798
$ 0.000440687454630798$ 0.000440687454630798

+2.33%

-4.85%

-13.29%

-13.29%

Shadow Node (SVPN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00092. Viimeisen 24 tunnin aikana SVPN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000864 ja korkeimmillaan $ 0.000976 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SVPN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.035722042641719326, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000440687454630798.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SVPN on muuttunut +2.33% viimeisen tunnin aikana, -4.85% 24 tunnin aikana ja -13.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shadow Node (SVPN) -rahakkeen markkinatiedot

No.5649

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.33K
$ 1.33K$ 1.33K

$ 920.00K
$ 920.00K$ 920.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Shadow Node-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.33K. SVPN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 920.00K.

Shadow Node (SVPN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Shadow Node-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000047-4.85%
30 päivää$ -0.000423-31.50%
60 päivää$ +0.000352+61.97%
90 päivää$ -0.000496-35.03%
Shadow Node-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SVPN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000047 (-4.85%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Shadow Node 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000423 (-31.50%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Shadow Node-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SVPN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000352 (+61.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Shadow Node-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000496 (-35.03%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Shadow Node (SVPN)?

Tarkista Shadow Node-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Shadow Node (SVPN)

Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access.

Shadow Node on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Shadow Node-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SVPN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Shadow Node-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Shadow Node-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Shadow Node-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shadow Node (SVPN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shadow Node (SVPN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shadow Node-rahakkeelle.

Tarkista Shadow Node-rahakkeen hintaennuste nyt!

Shadow Node (SVPN) -rahakkeen tokenomiikka

Shadow Node (SVPN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SVPN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Shadow Node (SVPN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Shadow Node:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Shadow Node MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SVPN paikallisiin valuuttoihin

1 Shadow Node(SVPN) - VND
24.2098
1 Shadow Node(SVPN) - AUD
A$0.001426
1 Shadow Node(SVPN) - GBP
0.0006808
1 Shadow Node(SVPN) - EUR
0.0007912
1 Shadow Node(SVPN) - USD
$0.00092
1 Shadow Node(SVPN) - MYR
RM0.0038824
1 Shadow Node(SVPN) - TRY
0.0376556
1 Shadow Node(SVPN) - JPY
¥0.13616
1 Shadow Node(SVPN) - ARS
ARS$1.2089352
1 Shadow Node(SVPN) - RUB
0.0741244
1 Shadow Node(SVPN) - INR
0.0803068
1 Shadow Node(SVPN) - IDR
Rp15.0819648
1 Shadow Node(SVPN) - KRW
1.2885152
1 Shadow Node(SVPN) - PHP
0.0526056
1 Shadow Node(SVPN) - EGP
￡E.0.0446016
1 Shadow Node(SVPN) - BRL
R$0.0050324
1 Shadow Node(SVPN) - CAD
C$0.0012788
1 Shadow Node(SVPN) - BDT
0.1118904
1 Shadow Node(SVPN) - NGN
1.4153832
1 Shadow Node(SVPN) - COP
$3.70967
1 Shadow Node(SVPN) - ZAR
R.0.0163024
1 Shadow Node(SVPN) - UAH
0.0378856
1 Shadow Node(SVPN) - VES
Bs0.12604
1 Shadow Node(SVPN) - CLP
$0.8924
1 Shadow Node(SVPN) - PKR
Rs0.2593664
1 Shadow Node(SVPN) - KZT
0.4943528
1 Shadow Node(SVPN) - THB
฿0.0300564
1 Shadow Node(SVPN) - TWD
NT$0.0280784
1 Shadow Node(SVPN) - AED
د.إ0.0033764
1 Shadow Node(SVPN) - CHF
Fr0.000736
1 Shadow Node(SVPN) - HKD
HK$0.0071852
1 Shadow Node(SVPN) - AMD
֏0.352084
1 Shadow Node(SVPN) - MAD
.د.م0.0082892
1 Shadow Node(SVPN) - MXN
$0.01725
1 Shadow Node(SVPN) - SAR
ريال0.00345
1 Shadow Node(SVPN) - PLN
0.0033672
1 Shadow Node(SVPN) - RON
лв0.004002
1 Shadow Node(SVPN) - SEK
kr0.0088504
1 Shadow Node(SVPN) - BGN
лв0.0015456
1 Shadow Node(SVPN) - HUF
Ft0.3142076
1 Shadow Node(SVPN) - CZK
0.0194764
1 Shadow Node(SVPN) - KWD
د.ك0.0002806
1 Shadow Node(SVPN) - ILS
0.0031372
1 Shadow Node(SVPN) - AOA
Kz0.8432628
1 Shadow Node(SVPN) - BHD
.د.ب0.00034592
1 Shadow Node(SVPN) - BMD
$0.00092
1 Shadow Node(SVPN) - DKK
kr0.0059156
1 Shadow Node(SVPN) - HNL
L0.0241868
1 Shadow Node(SVPN) - MUR
0.0420716
1 Shadow Node(SVPN) - NAD
$0.0163024
1 Shadow Node(SVPN) - NOK
kr0.0093656
1 Shadow Node(SVPN) - NZD
$0.0015732
1 Shadow Node(SVPN) - PAB
B/.0.00092
1 Shadow Node(SVPN) - PGK
K0.0038088
1 Shadow Node(SVPN) - QAR
ر.ق0.0033488
1 Shadow Node(SVPN) - RSD
дин.0.0928924

Shadow Node-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Shadow Node toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Shadow Node-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shadow Node”

Paljonko Shadow Node (SVPN) on arvoltaan tänään?
SVPN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00092 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SVPN-USD-parin nykyinen hinta?
SVPN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00092. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shadow Node-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SVPN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SVPN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SVPN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SVPN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SVPN saavutti ATH-hinnaksi 0.035722042641719326 USD.
Mikä oli SVPN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SVPN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000440687454630798 USD.
Mikä on SVPN-rahakkeen treidausvolyymi?
SVPN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.33K USD.
Nouseeko SVPN tänä vuonna korkeammalle?
SVPN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SVPN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:39:42 (UTC+8)

Shadow Node (SVPN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SVPN-USD-laskin

Summa

SVPN
SVPN
USD
USD

1 SVPN = 0.00092 USD

Treidaa SVPN-rahaketta

SVPNUSDT
$0.00092
$0.00092$0.00092
-4.85%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu