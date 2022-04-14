SolanaVM (SVM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SolanaVM (SVM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SolanaVM (SVM) -rahakkeen tiedot Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Virallinen verkkosivusto: https://solanavm.xyz/ Valkoinen paperi: https://solanavm.notion.site/Quick-Start-17722161fbf643dfb5721be9b152605e Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x4f6a2f6f066e51e248628190e6b77882bbc9862d Osta SVM-rahaketta nyt!

SolanaVM (SVM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SolanaVM (SVM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.91M $ 16.91M $ 16.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.002114 $ 0.002114 $ 0.002114 Lue lisää SolanaVM (SVM) -rahakkeen hinnasta

SolanaVM (SVM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SolanaVM (SVM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SVM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SVM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SVM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SVM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SVM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SolanaVM (SVM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SVM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SVM-rahakkeita MEXCistä nyt!

SolanaVM (SVM) -rahakkeen hintahistoria SVM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SVM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SVM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SVM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SVM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SVM-rahakkeen hintaennuste nyt!

