SUSHI (SUSHI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SUSHI (SUSHI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SUSHI (SUSHI) -rahakkeen tiedot SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. Virallinen verkkosivusto: https://sushi.com/ Valkoinen paperi: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 Osta SUSHI-rahaketta nyt!

SUSHI (SUSHI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SUSHI (SUSHI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 231.30M $ 231.30M $ 231.30M Kokonaistarjonta: $ 285.20M $ 285.20M $ 285.20M Kierrossa oleva tarjonta: $ 276.15M $ 276.15M $ 276.15M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 238.88M $ 238.88M $ 238.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 23.409 $ 23.409 $ 23.409 Kaikkien aikojen alin: $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 Nykyinen hinta: $ 0.8376 $ 0.8376 $ 0.8376 Lue lisää SUSHI (SUSHI) -rahakkeen hinnasta

SUSHI (SUSHI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SUSHI (SUSHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUSHI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUSHI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUSHI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUSHI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUSHI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SUSHI (SUSHI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUSHI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUSHI-rahakkeita MEXCistä nyt!

SUSHI (SUSHI) -rahakkeen hintahistoria SUSHI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUSHI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUSHI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUSHI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUSHI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUSHI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!