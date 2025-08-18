Lisätietoja SUSHI-rahakkeesta

SUSHI-logo

SUSHI – hinta (SUSHI)

1SUSHI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.7618
$0.7618$0.7618
-0.32%1D
USD
Reaaliaikainen SUSHI (SUSHI) -hintakaavio
SUSHI (SUSHI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7586
$ 0.7586$ 0.7586
24 h:n matalin
$ 0.8007
$ 0.8007$ 0.8007
24 h:n korkein

$ 0.7586
$ 0.7586$ 0.7586

$ 0.8007
$ 0.8007$ 0.8007

$ 23.38225619
$ 23.38225619$ 23.38225619

$ 0.45326569085810975
$ 0.45326569085810975$ 0.45326569085810975

+0.26%

-0.32%

-8.64%

-8.64%

SUSHI (SUSHI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7615. Viimeisen 24 tunnin aikana SUSHI on vaihdellut alimmillaan $ 0.7586 ja korkeimmillaan $ 0.8007 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUSHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 23.38225619, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.45326569085810975.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUSHI on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, -0.32% 24 tunnin aikana ja -8.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SUSHI (SUSHI) -rahakkeen markkinatiedot

No.197

$ 210.29M
$ 210.29M$ 210.29M

$ 856.14K
$ 856.14K$ 856.14K

$ 217.18M
$ 217.18M$ 217.18M

276.15M
276.15M 276.15M

285,195,141.7981629
285,195,141.7981629 285,195,141.7981629

ETH

SUSHI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 210.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 856.14K. SUSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 276.15M ja sen kokonaistarjonta on 285195141.7981629. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 217.18M.

SUSHI (SUSHI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SUSHI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002446-0.32%
30 päivää$ -0.2268-22.95%
60 päivää$ +0.2418+46.52%
90 päivää$ +0.0055+0.72%
SUSHI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SUSHI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002446 (-0.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SUSHI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.2268 (-22.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SUSHI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SUSHI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2418 (+46.52%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SUSHI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0055 (+0.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SUSHI (SUSHI)?

Tarkista SUSHI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SUSHI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SUSHI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SUSHI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SUSHI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SUSHI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SUSHI (SUSHI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SUSHI (SUSHI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SUSHI-rahakkeelle.

Tarkista SUSHI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUSHI (SUSHI) -rahakkeen tokenomiikka

SUSHI (SUSHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUSHI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SUSHI (SUSHI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SUSHI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SUSHI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SUSHI paikallisiin valuuttoihin

1 SUSHI(SUSHI) - VND
20,038.8725
1 SUSHI(SUSHI) - AUD
A$1.180325
1 SUSHI(SUSHI) - GBP
0.56351
1 SUSHI(SUSHI) - EUR
0.65489
1 SUSHI(SUSHI) - USD
$0.7615
1 SUSHI(SUSHI) - MYR
RM3.21353
1 SUSHI(SUSHI) - TRY
31.168195
1 SUSHI(SUSHI) - JPY
¥112.702
1 SUSHI(SUSHI) - ARS
ARS$1,000.65669
1 SUSHI(SUSHI) - RUB
61.36167
1 SUSHI(SUSHI) - INR
66.49418
1 SUSHI(SUSHI) - IDR
Rp12,483.60456
1 SUSHI(SUSHI) - KRW
1,066.52644
1 SUSHI(SUSHI) - PHP
43.534955
1 SUSHI(SUSHI) - EGP
￡E.36.925135
1 SUSHI(SUSHI) - BRL
R$4.165405
1 SUSHI(SUSHI) - CAD
C$1.05087
1 SUSHI(SUSHI) - BDT
92.61363
1 SUSHI(SUSHI) - NGN
1,169.732535
1 SUSHI(SUSHI) - COP
$3,070.558375
1 SUSHI(SUSHI) - ZAR
R.13.501395
1 SUSHI(SUSHI) - UAH
31.35857
1 SUSHI(SUSHI) - VES
Bs104.3255
1 SUSHI(SUSHI) - CLP
$738.655
1 SUSHI(SUSHI) - PKR
Rs214.68208
1 SUSHI(SUSHI) - KZT
409.18441
1 SUSHI(SUSHI) - THB
฿24.878205
1 SUSHI(SUSHI) - TWD
NT$23.218135
1 SUSHI(SUSHI) - AED
د.إ2.794705
1 SUSHI(SUSHI) - CHF
Fr0.6092
1 SUSHI(SUSHI) - HKD
HK$5.947315
1 SUSHI(SUSHI) - AMD
֏291.42605
1 SUSHI(SUSHI) - MAD
.د.م6.861115
1 SUSHI(SUSHI) - MXN
$14.278125
1 SUSHI(SUSHI) - SAR
ريال2.855625
1 SUSHI(SUSHI) - PLN
2.78709
1 SUSHI(SUSHI) - RON
лв3.312525
1 SUSHI(SUSHI) - SEK
kr7.318015
1 SUSHI(SUSHI) - BGN
лв1.27932
1 SUSHI(SUSHI) - HUF
Ft259.80857
1 SUSHI(SUSHI) - CZK
16.105725
1 SUSHI(SUSHI) - KWD
د.ك0.2322575
1 SUSHI(SUSHI) - ILS
2.596715
1 SUSHI(SUSHI) - AOA
Kz697.983285
1 SUSHI(SUSHI) - BHD
.د.ب0.2870855
1 SUSHI(SUSHI) - BMD
$0.7615
1 SUSHI(SUSHI) - DKK
kr4.88883
1 SUSHI(SUSHI) - HNL
L20.019835
1 SUSHI(SUSHI) - MUR
34.823395
1 SUSHI(SUSHI) - NAD
$13.455705
1 SUSHI(SUSHI) - NOK
kr7.75207
1 SUSHI(SUSHI) - NZD
$1.302165
1 SUSHI(SUSHI) - PAB
B/.0.7615
1 SUSHI(SUSHI) - PGK
K3.15261
1 SUSHI(SUSHI) - QAR
ر.ق2.77186
1 SUSHI(SUSHI) - RSD
дин.76.812505

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SUSHI”

Paljonko SUSHI (SUSHI) on arvoltaan tänään?
SUSHI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.7615 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUSHI-USD-parin nykyinen hinta?
SUSHI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.7615. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SUSHI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUSHI markkina-arvo on $ 210.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 276.15M USD.
Mikä oli SUSHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUSHI saavutti ATH-hinnaksi 23.38225619 USD.
Mikä oli SUSHI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUSHI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.45326569085810975 USD.
Mikä on SUSHI-rahakkeen treidausvolyymi?
SUSHI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 856.14K USD.
Nouseeko SUSHI tänä vuonna korkeammalle?
SUSHI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUSHI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:04:30 (UTC+8)

SUSHI-USD-laskin

Summa

SUSHI
SUSHI
USD
USD

1 SUSHI = 0.7615 USD

Treidaa SUSHI-rahaketta

SUSHIUSDT
$0.7618
$0.7618$0.7618
-0.33%

