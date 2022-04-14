Superseed (SUPR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Superseed (SUPR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Superseed (SUPR) -rahakkeen tiedot Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans. Virallinen verkkosivusto: https://www.superseed.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.superseed.xyz/ Block Explorer: https://explorer.superseed.xyz/token/0x6EA1fFcbD7F5D210dB07D9E773862B0512fA219B Osta SUPR-rahaketta nyt!

Superseed (SUPR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Superseed (SUPR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.81M $ 22.81M $ 22.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.003028 $ 0.003028 $ 0.003028 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002055470113558929 $ 0.002055470113558929 $ 0.002055470113558929 Nykyinen hinta: $ 0.002281 $ 0.002281 $ 0.002281 Lue lisää Superseed (SUPR) -rahakkeen hinnasta

Superseed (SUPR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Superseed (SUPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUPR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUPR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUPR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUPR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUPR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Superseed (SUPR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUPR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUPR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Superseed (SUPR) -rahakkeen hintahistoria SUPR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUPR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUPR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUPR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUPR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUPR-rahakkeen hintaennuste nyt!

