SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen tiedot SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges. Virallinen verkkosivusto: https://superdapp.ai Valkoinen paperi: https://superdapp.ai/assets/files/SuperDapp_Litepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.rollux.com/token/0x3390108E913824B8eaD638444cc52B9aBdF63798 Osta SUPERDAPP-rahaketta nyt!

SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 110.43K $ 110.43K $ 110.43K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 266.03M $ 266.03M $ 266.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 415.10K $ 415.10K $ 415.10K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0988 $ 0.0988 $ 0.0988 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 Nykyinen hinta: $ 0.0004151 $ 0.0004151 $ 0.0004151 Lue lisää SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen hinnasta

SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUPERDAPP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUPERDAPP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUPERDAPP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUPERDAPP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUPERDAPP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUPERDAPP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUPERDAPP-rahakkeita MEXCistä nyt!

SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen hintahistoria SUPERDAPP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUPERDAPP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUPERDAPP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUPERDAPP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUPERDAPP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUPERDAPP-rahakkeen hintaennuste nyt!

