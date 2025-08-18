SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0004593. Viimeisen 24 tunnin aikana SUPERDAPP on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004111 ja korkeimmillaan $ 0.0004685 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUPERDAPP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05749644630347663, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001089520336050978.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SUPERDAPP on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -0.13% 24 tunnin aikana ja -11.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen markkinatiedot
SuperDapp-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 122.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.10K. SUPERDAPP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 266.03M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 459.30K.
SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges.
SuperDapp on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SuperDapp-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SUPERDAPP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue SuperDapp-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SuperDapp-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
SuperDapp-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon SuperDapp (SUPERDAPP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SuperDapp (SUPERDAPP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SuperDapp-rahakkeelle.
SuperDapp (SUPERDAPP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUPERDAPP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
SuperDapp (SUPERDAPP) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa SuperDapp:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SuperDapp MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
