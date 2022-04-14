SakuraUnitedPlatform (SUP1) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SakuraUnitedPlatform (SUP1) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SakuraUnitedPlatform (SUP1) -rahakkeen tiedot SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022. Virallinen verkkosivusto: https://sakura-sup.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf5ec1a08902ae0ae5323466c35ea49a37409e4ca Osta SUP1-rahaketta nyt!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SakuraUnitedPlatform (SUP1) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 59.93M $ 59.93M $ 59.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.05993 $ 0.05993 $ 0.05993 Lue lisää SakuraUnitedPlatform (SUP1) -rahakkeen hinnasta

SakuraUnitedPlatform (SUP1) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SakuraUnitedPlatform (SUP1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUP1-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUP1-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUP1-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUP1-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUP1-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SakuraUnitedPlatform (SUP1) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUP1-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUP1-rahakkeita MEXCistä nyt!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) -rahakkeen hintahistoria SUP1 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUP1-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUP1-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUP1-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUP1-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUP1-rahakkeen hintaennuste nyt!

