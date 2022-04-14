SUKU (SUKU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SUKU (SUKU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SUKU (SUKU) -rahakkeen tiedot Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3. Virallinen verkkosivusto: https://www.suku.world/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7 Osta SUKU-rahaketta nyt!

SUKU (SUKU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SUKU (SUKU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.50M Kokonaistarjonta: $ 1.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 487.70M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 47.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.2783 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02400943782643274 Nykyinen hinta: $ 0.03179 Lue lisää SUKU (SUKU) -rahakkeen hinnasta

SUKU (SUKU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SUKU (SUKU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUKU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUKU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUKU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUKU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUKU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SUKU (SUKU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUKU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUKU-rahakkeita MEXCistä nyt!

SUKU (SUKU) -rahakkeen hintahistoria SUKU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUKU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUKU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUKU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUKU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUKU-rahakkeen hintaennuste nyt!

