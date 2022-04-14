RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) -rahakkeen tiedot A next-gen platform for tokenized real-world asset investments starting from just $100. Built on Ethereum and SUI, it connects RWA opportunities with decentralized infrastructure, removing intermediaries and boosting efficiency. Virallinen verkkosivusto: https://rwadepin.io/ Valkoinen paperi: https://docs.rwadepin.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xd444b0d1dCeEdd7b0993Ed04351A491D47048Fc4 Osta SUIRWAPIN-rahaketta nyt!

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 162.02K $ 162.02K $ 162.02K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01718 $ 0.01718 $ 0.01718 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Lue lisää RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) -rahakkeen hinnasta

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUIRWAPIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUIRWAPIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUIRWAPIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUIRWAPIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUIRWAPIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUIRWAPIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUIRWAPIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN) -rahakkeen hintahistoria SUIRWAPIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUIRWAPIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUIRWAPIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUIRWAPIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUIRWAPIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUIRWAPIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

