Sui DePIN-logo

Sui DePIN – hinta (SUIDEPIN)

1SUIDEPIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001224
$0.0001224$0.0001224
-0.97%1D
USD
Reaaliaikainen Sui DePIN (SUIDEPIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:03:34 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000939
$ 0.0000939$ 0.0000939
24 h:n matalin
$ 0.0001345
$ 0.0001345$ 0.0001345
24 h:n korkein

$ 0.0000939
$ 0.0000939$ 0.0000939

$ 0.0001345
$ 0.0001345$ 0.0001345

$ 0.013050197684266296
$ 0.013050197684266296$ 0.013050197684266296

$ 0.000111715204973098
$ 0.000111715204973098$ 0.000111715204973098

-0.98%

-0.97%

+0.41%

+0.41%

Sui DePIN (SUIDEPIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001224. Viimeisen 24 tunnin aikana SUIDEPIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000939 ja korkeimmillaan $ 0.0001345 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUIDEPIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.013050197684266296, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000111715204973098.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUIDEPIN on muuttunut -0.98% viimeisen tunnin aikana, -0.97% 24 tunnin aikana ja +0.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sui DePIN (SUIDEPIN) -rahakkeen markkinatiedot

No.5514

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.56K
$ 4.56K$ 4.56K

$ 122.40K
$ 122.40K$ 122.40K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Sui DePIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.56K. SUIDEPIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 122.40K.

Sui DePIN (SUIDEPIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sui DePIN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000001199-0.97%
30 päivää$ -0.0000524-29.98%
60 päivää$ +0.000023+23.13%
90 päivää$ -0.0001211-49.74%
Sui DePIN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SUIDEPIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001199 (-0.97%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sui DePIN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000524 (-29.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sui DePIN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SUIDEPIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000023 (+23.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sui DePIN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001211 (-49.74%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sui DePIN (SUIDEPIN)?

Tarkista Sui DePIN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sui DePIN (SUIDEPIN)

Enabling billions of devices, AI models, and data owners to securely transact and monetize their data.

Sui DePIN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sui DePIN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SUIDEPIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sui DePIN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sui DePIN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sui DePIN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sui DePIN (SUIDEPIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sui DePIN (SUIDEPIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sui DePIN-rahakkeelle.

Tarkista Sui DePIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sui DePIN (SUIDEPIN) -rahakkeen tokenomiikka

Sui DePIN (SUIDEPIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUIDEPIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sui DePIN (SUIDEPIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sui DePIN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sui DePIN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SUIDEPIN paikallisiin valuuttoihin

Sui DePIN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sui DePIN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sui DePIN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Sui DePIN"

Paljonko Sui DePIN (SUIDEPIN) on arvoltaan tänään?
SUIDEPIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001224 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUIDEPIN-USD-parin nykyinen hinta?
SUIDEPIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001224. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sui DePIN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUIDEPIN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUIDEPIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUIDEPIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SUIDEPIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUIDEPIN saavutti ATH-hinnaksi 0.013050197684266296 USD.
Mikä oli SUIDEPIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUIDEPIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000111715204973098 USD.
Mikä on SUIDEPIN-rahakkeen treidausvolyymi?
SUIDEPIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.56K USD.
Nouseeko SUIDEPIN tänä vuonna korkeammalle?
SUIDEPIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUIDEPIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:03:34 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

