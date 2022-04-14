SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SUI Agents (SUIAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen tiedot SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools. Virallinen verkkosivusto: https://suia.io/ Valkoinen paperi: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3 Osta SUIAI-rahaketta nyt!

SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 66.79M $ 66.79M $ 66.79M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.01571 $ 0.01571 $ 0.01571 Lue lisää SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen hinnasta

SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUIAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUIAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUIAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUIAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUIAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUIAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUIAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen hintahistoria SUIAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUIAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUIAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUIAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUIAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUIAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

