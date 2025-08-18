Lisätietoja SUIAI-rahakkeesta

SUI Agents – hinta (SUIAI)

1SUIAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01551
$0.01551
-0.64%1D
USD
Reaaliaikainen SUI Agents (SUIAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:03:27 (UTC+8)

SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01547
$ 0.01547
24 h:n matalin
$ 0.01614
$ 0.01614
24 h:n korkein

$ 0.01547
$ 0.01547

$ 0.01614
$ 0.01614

--
--

--
--

-0.52%

-0.64%

-8.18%

-8.18%

SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01551. Viimeisen 24 tunnin aikana SUIAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01547 ja korkeimmillaan $ 0.01614 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUIAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUIAI on muuttunut -0.52% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -8.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen markkinatiedot

--
--

$ 1.59K
$ 1.59K

$ 1.04M
$ 1.04M

--
--

66,785,500
66,785,500

ETH

SUI Agents-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.59K. SUIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 66785500. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.04M.

SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SUI Agents-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000999-0.64%
30 päivää$ -0.00371-19.31%
60 päivää$ -0.00154-9.04%
90 päivää$ -0.00817-34.51%
SUI Agents-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SUIAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000999 (-0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SUI Agents 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00371 (-19.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SUI Agents-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SUIAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00154 (-9.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SUI Agents-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00817 (-34.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SUI Agents (SUIAI)?

Tarkista SUI Agents-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SUI Agents (SUIAI)

SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

SUI Agents on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SUI Agents-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SUIAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SUI Agents-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SUI Agents-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SUI Agents-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SUI Agents (SUIAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SUI Agents (SUIAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SUI Agents-rahakkeelle.

Tarkista SUI Agents-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen tokenomiikka

SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUIAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SUI Agents (SUIAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SUI Agents:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SUI Agents MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SUIAI paikallisiin valuuttoihin

1 SUI Agents(SUIAI) - VND
408.14565
1 SUI Agents(SUIAI) - AUD
A$0.0240405
1 SUI Agents(SUIAI) - GBP
0.0114774
1 SUI Agents(SUIAI) - EUR
0.0133386
1 SUI Agents(SUIAI) - USD
$0.01551
1 SUI Agents(SUIAI) - MYR
RM0.0654522
1 SUI Agents(SUIAI) - TRY
0.6348243
1 SUI Agents(SUIAI) - JPY
¥2.29548
1 SUI Agents(SUIAI) - ARS
ARS$20.3810706
1 SUI Agents(SUIAI) - RUB
1.2497958
1 SUI Agents(SUIAI) - INR
1.3543332
1 SUI Agents(SUIAI) - IDR
Rp254.2622544
1 SUI Agents(SUIAI) - KRW
21.7226856
1 SUI Agents(SUIAI) - PHP
0.8867067
1 SUI Agents(SUIAI) - EGP
￡E.0.7520799
1 SUI Agents(SUIAI) - BRL
R$0.0848397
1 SUI Agents(SUIAI) - CAD
C$0.0214038
1 SUI Agents(SUIAI) - BDT
1.8863262
1 SUI Agents(SUIAI) - NGN
23.8247559
1 SUI Agents(SUIAI) - COP
$62.5401975
1 SUI Agents(SUIAI) - ZAR
R.0.2749923
1 SUI Agents(SUIAI) - UAH
0.6387018
1 SUI Agents(SUIAI) - VES
Bs2.12487
1 SUI Agents(SUIAI) - CLP
$15.0447
1 SUI Agents(SUIAI) - PKR
Rs4.3725792
1 SUI Agents(SUIAI) - KZT
8.3341434
1 SUI Agents(SUIAI) - THB
฿0.5067117
1 SUI Agents(SUIAI) - TWD
NT$0.4728999
1 SUI Agents(SUIAI) - AED
د.إ0.0569217
1 SUI Agents(SUIAI) - CHF
Fr0.012408
1 SUI Agents(SUIAI) - HKD
HK$0.1211331
1 SUI Agents(SUIAI) - AMD
֏5.935677
1 SUI Agents(SUIAI) - MAD
.د.م0.1397451
1 SUI Agents(SUIAI) - MXN
$0.2908125
1 SUI Agents(SUIAI) - SAR
ريال0.0581625
1 SUI Agents(SUIAI) - PLN
0.0567666
1 SUI Agents(SUIAI) - RON
лв0.0674685
1 SUI Agents(SUIAI) - SEK
kr0.1490511
1 SUI Agents(SUIAI) - BGN
лв0.0260568
1 SUI Agents(SUIAI) - HUF
Ft5.2917018
1 SUI Agents(SUIAI) - CZK
0.3280365
1 SUI Agents(SUIAI) - KWD
د.ك0.00473055
1 SUI Agents(SUIAI) - ILS
0.0528891
1 SUI Agents(SUIAI) - AOA
Kz14.2163109
1 SUI Agents(SUIAI) - BHD
.د.ب0.00584727
1 SUI Agents(SUIAI) - BMD
$0.01551
1 SUI Agents(SUIAI) - DKK
kr0.0995742
1 SUI Agents(SUIAI) - HNL
L0.4077579
1 SUI Agents(SUIAI) - MUR
0.7092723
1 SUI Agents(SUIAI) - NAD
$0.2740617
1 SUI Agents(SUIAI) - NOK
kr0.1578918
1 SUI Agents(SUIAI) - NZD
$0.0265221
1 SUI Agents(SUIAI) - PAB
B/.0.01551
1 SUI Agents(SUIAI) - PGK
K0.0642114
1 SUI Agents(SUIAI) - QAR
ر.ق0.0564564
1 SUI Agents(SUIAI) - RSD
дин.1.5644937

SUI Agents-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SUI Agents toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SUI Agents-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SUI Agents”

Paljonko SUI Agents (SUIAI) on arvoltaan tänään?
SUIAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01551 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUIAI-USD-parin nykyinen hinta?
SUIAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01551. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SUI Agents-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUIAI markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUIAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli SUIAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUIAI saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli SUIAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUIAI-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on SUIAI-rahakkeen treidausvolyymi?
SUIAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.59K USD.
Nouseeko SUIAI tänä vuonna korkeammalle?
SUIAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUIAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SUI Agents (SUIAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.01551
