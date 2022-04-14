aiSUI (SUIAGENT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu aiSUI (SUIAGENT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

aiSUI (SUIAGENT) -rahakkeen tiedot aiSUI is a groundbreaking AI dApp suite developed on the Sui blockchain, designed to enable anyone to build, launch, and monetize intelligent agents. By combining advanced AI tooling with blockchain infrastructure, aiSUI lowers the barrier for developers and businesses to enter the AI economy. Users can create custom AI agents using a powerful no-code or low-code platform, tokenize them instantly, and deploy them to perform useful on-chain or off-chain tasks. Powered by the $SUIAGENT token, aiSUI empowers businesses, developers, and communities with seamless AI monetization and integration. Virallinen verkkosivusto: https://www.aisui.org Valkoinen paperi: https://aisui.gitbook.io/aisui-whitepaper Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xd31630377c445d5e3e4812310452e8a09eef4c1f5616fb12d2912b9173c622ef::suiagent::SUIAGENT Osta SUIAGENT-rahaketta nyt!

aiSUI (SUIAGENT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu aiSUI (SUIAGENT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 44.19K $ 44.19K $ 44.19K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005919 $ 0.005919 $ 0.005919 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000014376588532599 $ 0.000014376588532599 $ 0.000014376588532599 Nykyinen hinta: $ 0.00003399 $ 0.00003399 $ 0.00003399 Lue lisää aiSUI (SUIAGENT) -rahakkeen hinnasta

aiSUI (SUIAGENT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset aiSUI (SUIAGENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUIAGENT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUIAGENT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUIAGENT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUIAGENT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

