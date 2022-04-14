SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SUEDE AI (SUEDE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen tiedot AI music meets real artists. Create, stream & own with $SUEDE — powering Suede Radio, Suede Social & the first AI + artist launchpad in Web3 music. Virallinen verkkosivusto: https://www.suedeai.xyz/ Valkoinen paperi: https://suedeai.org/wp-content/uploads/2024/12/Suede-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/2nCeHpECQvnMfzjU5fDMAKws1vBxMzxvWr6qqLpApump Osta SUEDE-rahaketta nyt!

SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 465.16M $ 465.16M $ 465.16M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00953 $ 0.00953 $ 0.00953 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0063 $ 0.0063 $ 0.0063 Lue lisää SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen hinnasta

SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUEDE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUEDE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUEDE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUEDE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUEDE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUEDE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUEDE-rahakkeita MEXCistä nyt!

SUEDE AI (SUEDE) -rahakkeen hintahistoria SUEDE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUEDE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUEDE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUEDE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUEDE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUEDE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!